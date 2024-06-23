Важно знать, картофель какого именно приготовления можно употреблять этим животным.

Картофель в любом приготовлении является популярным среди людей. Также его могут любить и наши домашние любимцы. Однако ветеринар рассказал для Country Living, безопасен ли для них такой продукт.

Доктор Даниэль Бернал, ветеринарный врач Wellness Natural Pet Food отметил, что собакам можно есть картофель, ведь этот овощ имеет много нужных витаминов и минералов, которые полезны для собак.

"Картофель хорошо усваивается и дает много энергии", - заверил доктор Бернал. Видео дня

По словам ветеринара, этот овощ является хорошим дополнением к корму. Также его можно подавать вместе с другими любимыми продуктами вашей собаки. Однако есть один нюанс, перед подачей картофель необходимо обязательно помыть и полностью сварить. Это дает гарантию, что ваш домашний любимец сможет легко пережевывать и переваривать его.

Также важно, чтобы картофель был обычным, то есть без приправ, чеснока, лука, сливочного масла или сметаны.

"Хотя эти ингредиенты делают картофель чрезвычайно вкусным для человека, они вредны для здоровья домашних любимцев. К сожалению, это означает, что собакам нельзя есть картофельное пюре", - предупредили в материале.

Ветеринарный эксперт и доктор Триша Эрли объяснила, что содержание сливочного масла плохо усваивается в желудке собаки и может вызвать желудочно-кишечные расстройства. Поэтому не давайте остатки своего пюре собаке, когда закончите ужин.

Кроме того, ветеринары призвали не кормить собак сырой картошкой, только сваренной. Однако если ваша собака поймала один-два кусочка, пока вы её чистили, не переживайте, ведь маленькая доза не навредит ей.

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