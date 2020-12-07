На таинственный столб наткнулся местный житель во время прогулки с собакой.

Новый загадочный монолит с блестящей поверхностью высотой около трех метров обнаружили на британском острове Уайт.

Читайте такжеЗагадочные древние статуэтки Венеры получили новое объяснениеКак передает Sky News, его нашел местный житель Том Данфорд во время прогулки с собакой.

«Я знаю все эти истории о монолитах, о чем в последнее время сообщают, поэтому я сразу же его распознал… Человек, который поставил его там, знает, что делает… Это все кто-то подшучивает, не верю я в конспирологические теории», – отметил Данфорд.

Отмечается, что пока не понятно, кто и с какой целью установил монолит. Однако, местным жителям он пришелся по душе.

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Автор: Катерина Шварц