Если хотите усложнить задачу - установите на решение короткий временной лимит.

Если любите головоломки со спичками, то эта точно вам будет по душе, поскольку ее очень непросто решить.

В ее основе лежит уравнение 1 - 4 = 7, цифры в котором "выложены" спичками. Чтобы получить правильный ответ, необходимо добавить три спички, пишет FreshersLive. По его данным, эта головоломка со спичками одна из самых сложных.

Если вы уверены, что можете быстро найти решение, тогда ограничьте себя во времени, - установите лимит, например, несколько секунд.

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В случае, если не смогли справиться с задачей, - не расстраивайтесь. Вот как нужно было добавить спички: единицу нужно было превратить в семерку, а семерку - в тройку.

Интересные последние новости о головоломках - это стоит прочитать сегодня

Ранее западные СМИ опубликовали головоломку, которую за шесть секунд могут решить только гении. Нужно было на яркой картинке, на которой изображены дом, водоем, семья на барбекю, деревья и еще много растений, найти шесть животных - белку, собаку, трех котов и лягушку.

Эти животные очень хорошо замаскированы. Некоторые из них находятся в довольно банальных местах, а часть найти быстро почти нереально.

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