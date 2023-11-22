Все события в жизни человека оставляют свой отпечаток на его поведении и восприятии мира.

Тяжелое детство, безусловно, может наложить отпечаток на человека. От проблем с доверием до угодничества - у человека может развиться множество черт, которые могут испортить его отношения с другими людьми.

Чтобы решить проблему, нужно встретиться с ней лицом к лицу и осознать, какие негативные последствия может иметь для вас неудачное детство.

Низкая самооценка

Если родители постоянно игнорируют ваши достижения или настойчиво критикуют вас, это может подорвать ваше чувство собственного достоинства. Вам трудно увидеть свои сильные стороны, что приводит к бесконечным сомнениям в себе и негативному самовосприятию.

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Это также приводит к бунтарству. У некоторых это длится всю жизнь. Многие родители не могут успокоиться в своей критике и любят сравнивать своих детей с другими, более успешными.

Стремление к одобрению

Желание получить одобрение становится движущей силой для тех, кто в детстве сталкивался с критикой или пренебрежением. Поиск внешнего одобрения становится способом заполнить пустоту, образовавшуюся в результате отсутствия положительного подкрепления в период становления.

Но не все так плохо. Например, у человека, имевшего несчастливое детство, наполненное критикой, может развиться неудержимое стремление к успеху в карьере.

Проблемы с доверием

Переживание предательства или несоответствия в отношениях в детстве также может вызвать устойчивые проблемы с доверием.

Страх быть покинутым

Страх быть покинутым возникает из-за того, что ребенок чувствовал себя обделенным вниманием или одиноким. Это сильное беспокойство о том, что близкие люди могут внезапно покинуть вас.

Когда человек испытывает этот страх, он ведет себя навязчиво и постоянно ищет подтверждения, чтобы снять тревогу по поводу того, что его бросили. Речь идет не только о физической разлуке. Это означает, что человек боится эмоционального отдаления.

Трудности в формировании отношений

В принципе, все вышеуказанное приводит к тому, что человек, имевший несчастливое детство, испытывает трудности в построении отношений. Такой человек не может открыться и установить глубокие связи с другими людьми.

Страх снова получить травму заставляет скрывать свои эмоции и истинное "я", создавая настоящий барьер для полноценных отношений. Поэтому необходимо постепенно открываться доверенным людям, ведь уязвимость - это ключевой элемент в построении глубоких, достойных внимания связей.

Угождение людям

Угождение людям - это как привычка, которую некоторые приобретают в тяжелом детстве, когда ребенок не получал одобрения или внимания. Поэтому, чтобы восполнить этот пробел, человек начинает делать все возможное, чтобы сделать других счастливыми, даже если это означает игнорирование того, что нужно ему.

Это происходит от страха быть отвергнутым или раскритикованным, с чем они, возможно, часто сталкивались в прошлом. В итоге они делают то, чего, возможно, не хотели бы, лишь бы все было гладко, и чтобы окружающие одобрительно закивали.

Избегание конфликтов

Избегание конфликтов часто связано с прошлым опытом, когда ссоры приводили к серьезным последствиям. Если в ранние годы были наполнены нестабильностью или хаосом, им может быть неприятна мысль о конфликтах, поскольку они могут вернуть те тяжелые чувства. Уход от конфликтов становится способом защитить себя и сохранить стабильность.

Эмоциональное оцепенение

Когда люди переживают несчастливое детство, у них может выработаться способ справляться со своими эмоциями в виде эмоционального оцепенения. В первые годы жизни они бессознательно подавляют свои эмоции, чтобы защититься от переполняющих их чувств или пренебрежения.

Трудности с установлением границ

Если у человека было тяжелое детство, то во взрослой жизни ему, возможно, будет трудно устанавливать границы. Если в детстве их границы не уважали или не понимали, то им трудно говорить "нет" или выражать свои потребности в различных сферах жизни.

Эта проблема часто возникает из-за того, что они не знают, как провести границу между тем, что можно, а что нельзя. Это может повлиять на отношения, работу и многое другое.

Самосаботаж

Еще одна вещь, которая происходит, когда было тяжелое детство, - это то, что иногда люди боятся успеха или в глубине души считают, что не заслуживаете его. Этот страх или чувство недостойности могут заставить их непреднамеренно уничтожить свои шансы на успех.

Зависимость от психоактивных веществ

Иногда люди с тяжелым детством обращаются к психоактивным веществам, из-за чего возникают различные зависимости, от которых сложно потом избавиться. Это лишь попытка справиться или убежать от боли, которая имел место в прошлом.

Трудности с интимными отношениями

Воспитание в тяжелых условиях может затруднить сближение с людьми, особенно когда речь идет об интимных отношениях. Выражение любви и привязанности становится трудной задачей, если в детстве человек не видел этого в полной мере.

Доверие также становится проблемой, если их уже подводили раньше, и это заставляет людей быть начеку, чтобы не пострадать снова. Именно поэтому открыто говорить о своем истинном "я" страшно, поскольку это означает обнажить свои эмоции. Этот страх действует как барьер, делая практически невозможным установление глубоких связей. Также это приводит к проблемам с принятием любви.

Исцеление от проблемного детства требует времени. Оно включает в себя признание того, что произошло, хорошее отношение к себе и небольшие, последовательные шаги к улучшению ситуации.

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