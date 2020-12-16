Во Франции суд постановил, что кваканье лягушек во французской деревне Гриньоль мешает соседу и пруд, в котором те живут, нужно осушить.
Читайте такжеВ лондонском зоопарке ламы съели рождественские венки ручной работы (видео)Об этом пишет The Guardian.
Анни и Мишель Пешра последние девять лет судились со своим соседом Жаном-Луи Мальфьоном из-за пруда на территории их участка.
Сосед возмущался тем, что в брачный период лягушки очень громко квакали. Он рассказывал, что не может спать с открытым окном из-за шума.
Теперь у супругов есть 90 дней на то, чтобы осушить пруд. Защитники окружающей среды заявляют, что в пруде обитало не менее шести видов лягушек, находящихся под защитой.
Супруги создали петицию по сохранению пруда и его жителей, которую подписали более 96 тысяч человек.
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