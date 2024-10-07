Кулинарка советует разбить яйца в кастрюлю с горячей водой и варить их, пока белки не затвердеют, а желтки останутся жидкими.

Существует много способов приготовления яиц. Но когда мы включаем фантазию во время приготовления завтрака, ничто не идет в сравнение с яйцом-пашот. Рецептом блюда с изданием Parade поделилась шеф-повар Мэй Лин.

По ее словам, эта техника приготовления яиц является несколько сложной, поскольку существует тонкая грань между идеально сваренным яйцом и чем-то, что больше напоминает яичный суп.

Сначала кулинарка смешивает воду и уксус в соотношении 2:1 в средней миске - она предпочитает смесь белого дистиллированного уксуса и яблочного уксуса из-за его вкуса.

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Затем нужно разбить яйца и медленно вылить его в уксусную смесь. Так они продезинфицируются, а еще это поможет белку и желтку держаться "вместе". Их нужно держать там, пока они не начнут образовывать "шкурку" снаружи - тогда яйца можно вынимать.

После этого кулинарка ставит большую глубокую кастрюлю с водой на слабый огонь, доводит воду до кипения и солит ее. Затем с помощью шумовки она осторожно опускает яйца в воду и помешивает их.

Когда яйца станут равномерно белыми снаружи, она достает их из воды шумовкой и осторожно промокает еще на ложке кухонным полотенцем - это поможет удалить лишнюю воду. Когда это будет сделано, ваши идеально сваренные яйца готовы к подаче на стол. Кулинар советует положить яйца-пашот на тарелку и по желанию подсолить готовое блюдо. По словам шеф-повара, на приготовление этого идеального блюда уйдет примерно 30 минут.

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