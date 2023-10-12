Рассказываем, что может рассказать линия сердца - значение хиромантии в психологии.

У каждого человека есть линия сердца на руке - значение ее индивидуально в зависимости от того, как она выглядит. Оказалось, что по ее расположению на ладонях можно выяснить скрытые черты характера. Пройдите тест и узнайте новое о себе.

Быстрый тест на характер человека - посмотрите на свою линию сердца

Линия сердца - это самая верхняя горизонтальная линия на ладони. Она может проходить через всю тыльную сторону руки, а также заканчиваться в любом месте. Обратите внимание на свои ладони, посмотрите, как расположена эта отметка у вас и прочитайте расшифровку теста.

Линия сердца на левой руке совпадает с правой

Если вы сложите две ладони вместе в форме лодочки и увидите, что линии соприкасаются, значит, вы сильный человек, но не любите находиться в центре внимания. Предпочитаете тишину и спокойствие, эмоционально стабильны и не склонны искать себе "приключений на одно место". Вам нравится размеренная и понятная жизнь, королем или королевой драмы вас назвать трудно. Вы общительны и надежны, вам можно доверять.

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Линия сердца на руке справа выше, чем на руке слева

При таких показателях хироманты и психологи утверждают, что вы человек, в котором удачно сочетаются мудрость и интеллект. Вы умеете любить и заботиться о других, будете делать это до последнего, даже если кажется, что смысла нет. Испытываете симпатию к зрелым и состоявшимся личностям, не любите роль воспитателя. Не особенно беспокоитесь о мнении других людей, предпочитаете жить свободно, но при этом остаетесь верными своему выбору.

Линия сердца на ладони слева выше, чем на ладони справа

В таком случае специалисты говорят, что перед нами сильный, волевой и независимый человек. Он любит и умеет принимать решения, может нести ответственность за свою жизнь самостоятельно. Вам не нужен кто-то другой, чтобы чувствовать себя счастливым - одиночество вас не пугает.

Если вдруг вы окажетесь в невыгодном для себя положении, можете сами себе сделать вызов и усиленно работать над улучшением показателей. Вы считаете, что характер необходимо закалять - используете для этого все доступные способы.

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