Американская лента имеет рейтинг R.

Во время рейса австралийской авиакомпании Qantas пассажирам включили драму "Daddio", которая содержит откровенно сексуальные материалы и текстовые сообщения.

Один из пользователей Reddit рассказал, что во время полета в Японию в самолете не работала бортовая информационно-развлекательная система, поэтому экипаж принял решение включить на всех экранах фильм с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном. По его словам, выключить ленту не получалось:

"Его невозможно было поставить на паузу, приглушить или выключить. Но самое главное: фильм, который они показывали, был крайне неприемлемым. В нем было много графической обнаженности и секста. Это продолжалось почти час, прежде чем они переключились на более детский фильм, но это было очень неудобно для всех, особенно с семьями и детьми".

В авиакомпании подтвердили News.com.au, что имели технические проблемы, которые сделали невозможным индивидуальный выбор фильмов. По их словам, члены экипажа опросили пассажиров, "в результате чего всем на рейсе был включен фильм "Daddio". Когда они узнали о проблеме, то попытались починить экраны клиентов, которые не хотели смотреть ленту, однако это не удалось. Тогда фильм заменили для всех.

Инциденты в самолетах

Ранее в сети бурно обсуждали решение двух женщин "проучить" чужого маленького ребенка, который не мог успокоиться во время полета.

Также напомним о случае, когда пилоту пришлось возвращать пассажиров в аэропорт, поскольку на борту возникла "биологическая угроза".

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