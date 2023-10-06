Домашний питомец прыгнул на клавиатуру компьютера, за которым работал техник.

В США кот устроил сбой в компьютерной системе одного из отделов американского Департамента по делам ветеранов. Как сообщает издание The Register, кот прыгнул на клавиатуру компьютера и удалил часть информации с сервера.

Инцидент произошел еще в сентябре, но известно о нем стало только сейчас. В медицинском центре по делам ветеранов в Канзас-Сити, штат Миссури, четыре часа не работали сервера – о причине журналисты узнали случайно, когда этот вопрос всплыл на одном из недавних онлайн-совещаний чиновников.

По словам источника, который принимал участие в совещании, на онлайн-встрече обсуждались вопросы и проблемы IT-отдела департамента. В частности был упомянут и сентябрьский сбой. Его причина оказалась неожиданной.

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"Пока техник просматривал конфигурацию кластера серверов, их кот прыгнул на клавиатуру и удалил его. Или по крайней мере это их история", – рассказал источник.

После этого ИТ-директор Департамента по делам ветеранов якобы ответил на услышанное "Вот почему у меня собака". Остальные участники онлайн-совещания этому лишь посмеялись.

На прямой запрос журналистов Департамент по делам ветеранов подтвердил факт сбоя в работе их серверов, но о коте в ответе ничего не говорилось. Как впрочем не назывались и никакие другие причины сбоя. На уточняющий вопрос о причастности кота к инциденту, чиновники отказались от дальнейших комментариев.

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