Более 150 лет ни историки, ни эзотерики не могут дать ответ.

Несмотря на активное развитие научного прогресса, в исторических архивах все равно есть примеры необъяснимых и странных событий. Одним из таких по праву считается корабль-призрак "Мария Целеста", тайна гибели которого не поддается разгадке уже более ста пятидесяти лет.

Как корабль "Мария Целеста" стал призраком

В 1802 году в Новой Шотландии была построена двухмачтовая бригантина, которая изначально получила название "Амазонка", но после ее перехода в руки американцев, стала "Марией Целестой". Интересно, что у капитана бригантины Бенджамина Бриггса был друг - такой же капитан другого американского корабля "Деи Грация" Дэвид Морхауз. Они практически одновременно получили звания, в один и тот же год поженились со своими возлюбленными и даже в рейс вышли почти что вместе: "Мария Целеста" 7 ноября 1872 года, а "Деи Грация" - 15-го.

Спустя месяц, 4 декабря (по некоторым данным - 5 декабря), судно было обнаружено Морхаузом в восьми километрах от его корабля и изначально было принято за необычное пятно на горизонте. Как только капитан понял, что "Мария Целеста" плохо держит курс, он передал сигнал, чтобы выяснить название судна, порт отправления и назначения. Не получив ответа, Морхауз принялся ждать и, когда корабль подплыл ближе, он смог прочесть название, которое ему было отлично известно - "Мария Целеста".

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Команда Морхауза поднялась на борт, чтобы обследовать судно, но встретили поистине страшную картину - свободно крутящийся штурвал, куски парусов, висящие на мачтах, и разбитый компас. Но даже не это повергло экипаж в леденящий душу ужас, а зарубки, оставленные топором, на поручнях правого борта и отсутствие хотя бы одной живой души.

Стало ясно, что судно "Мария Целеста" осталось без команды и капитана, а сотни бочонков спирта, как перевозимый груз, были нетронуты. Впрочем, неприкосновенными оказались и каюты капитана и штурмана, кают-компания, камбуз, кубрик и подсобки, тем не менее, моряки не досчитались одной спасательной шлюпки.

Команда продолжала обследовать корабль и обнаружила, что никаких документов - ни хронометра, ни навигационного журнала - в каюте штурмана нет. Был найден только судовой журнал, последняя запись в котором - 24 ноября 1872 года.

Занимательным фактом для команды корабля "Деи Грация" стал обед, накрытый в камбузе, и включавший в себя свежезаваренный чай. Это обстоятельство заставило обескураженных моряков думать, что экипаж "Марии Целесты" не планировал покидать корабль надолго. Доказательством этому служил не только обед, но и состояние штурвала - он был бы снят, будь команда настроена покинуть корабль.

Корабль-призрак "Мария Целеста" и варианты разгадок тайны

"Мария Целеста" - корабль, который поставил Морхауза в тупик, но капитан взял себя в руки и приказал отбуксировать судно в порт Гибралтар. Уже оттуда новость о необъяснимом событии разлетелась по округе. Пресса, в свою очередь, не жалела ни сил, ни времени на разжигание сплетен. Дошло то того, что генпрокурор Гибралтара, проводя свое собственное расследование, нашел меч в капитанской каюте, который был весь в крови. Следы ее были обнаружены и на перилах, но химическая экспертиза показала, что это не кровь, а техническая жидкость.

Учитывая такие находки, была выдвинута версия мятежа на корабле, но она быстро изжила себя за неимением других доказательств. Тогда прокурор решил высказать подозрения Дэвиду Морхаузу, намекая, что они с Бриггсом были в сговоре - инсценировка помогла бы капитану получить вознаграждение за возвращенное судно, однако и эта версия не подтвердилась.

Интересно, что сэр Артур Конан Дойль настолько впечатлился историей, что написал рассказ "Сообщение Хебекука Джефсона", но Бенджамин Бриггс, семеро моряков, а также жена и дочь капитана так и не были найдены.

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