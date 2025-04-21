Это машины, которые рвут асфальт, но не кошелёк.

Мечтаете о крутой тачке не за все деньги мира? Присмотритесь к этому списку авто. Top Gear назвал лучшие 10 моделей, которые спокойно можно купить подержанными, не переплачивая.

BMW M5 (E39)

Это пример одного из величайших суперседанов. Этот красавчик оснащен шестиступенчатой ​​механической коробки передач. Его пропорции в сочетании с решеткой радиатора, выпуклым капотом и гладким обвесом всегда будут одними из определяющих моментов BMW.

Ford Sierra Sapphire RS Cosworth

Другой вид седана, который не так изыскан в управлении и не так элегантен, как "бумер", но он выдает 330 л. с. У этого автомобила есть множество уникальных деталей: от вентилируемого капота до бронзовых тонкоспицевых легкосплавных дисков.

Видео дня

Audi RS4 Avant (B5)

Это авто выдает 380 л. с., передаваемых через надежную трансмиссию Audi quattro. Это будет бунт на любой дороге, которую только можно себе представить.

Alfa Romeo GT Junior

У этого авто есть огромный набор 295-миллиметровых тормозных дисков на передней оси — самый большой возможный размер, используемый на колесах в стиле GTA. Автомобиль приводится в действие улучшенной трансмиссией мощностью 160 л. с.

Lotus Elise (S1)

S1 Lotus Elise с кованым двигателем Honda мощностью 409 л. с. и собственной массой 750 кг. Это соотношение мощности к весу составляет 545 л. с. на тонну. На нем также установлен нагнетатель.

Chevrolet Corvette (C3)

Кто не хочет черный Chevrolet Corvette поколения C3, чтобы притвориться детективом Джеймсом Картером?

Renault Sport Spider

Постоянно открытый верх, очевидно, не самый иделньый выбор, но в солнечные дни представьте, какое внимание эта штука привлекла бы к вам.

BMW Z3

Он выглядит как великолепный старинный итальянский автомобиль, но у него шестицилиндровый двигатель и другие механические детали из Германии.

Ford Escort RS Turbo

У этого авто двигатель мощностью 600 л. с. Похоже, в салоне должен быть и парашют, который помешает вам оказаться на орбите Юпитера, если вы будете слишком резвы с дросселем.

Shelby Cobra

Это просто восхитительный маленький летний автомобиль.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какую машину лучше купить с пробегом более 160 тысяч километров.

Вас также могут заинтересовать новости: