Из-за снега и гололеда многие водители начинают возвращаться на дороги только чтобы обнаружить, что авто трогается с места.

Как завести автомобиль с разряженным аккумулятором? С этой проблемой постоянно сталкиваются водители по всему миру. Механик Скотти Килмер поделился с Express и читателями издания полезным советом.

По его словам, из-за снега и гололеда многие водители начинают возвращаться на дороги только для того, чтобы проверить, что их автомобиль с трудом трогается с места. Это, скорее всего, связано с недостаточным зарядом батареи.

"Если вы повернете ключ, и он прозвучит "щелкните, щелкните", запустите его. Все батареи в современных автомобилях немного разряжаются во время простоя, но если вы получите маленькую "прыжковую коробку", как эта, его очень легко запустить", - рассказал эксперт.

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Он пояснил, что хотя автомобильные аккумуляторы часто способны работать 10 лет и более, химические реакции, происходящие внутри, замедляются при воздействии низких температур, что означает, что авто может трудно заводиться, особенно если в нем компьютерные системы, которые работают во время работы двигателя, долго не работают.

"Если у транспортного средства разряжен аккумулятор, водителю, вероятно, придется запустить двигатель, подключив его к аккумулятору исправного транспортного средства, чтобы получить питание. Водители, которые не имеют другого транспортного средства, также могут приобрести блок зарядки батареи, который добавляет энергию от сети в течение нескольких часов или с помощью более быстрого, но более дорогого аккумулятора", - посоветовал специалист.

По его словам, водители, которые сталкиваются с подобной проблемой, могут использовать небольшое количество пусковой жидкости:

"Вы можете открыть воздушный фильтр, брызнуть немного жидкости внутрь, и она может завестись и будет работать нормально".

Эксперт уточнил, что жидкость для стартера - это легковоспламеняющееся вещество, которое можно разбрызгивать, чтобы облегчить запуск двигателя, особенно когда он работает в холодную погоду. Водители определяют расположение своего воздушного фильтра и распыляют на него небольшое количество жидкости с расстояния примерно 20 см, прежде чем пытаться запустить двигатель.

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