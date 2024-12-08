По словам экспертов, эти чаи могут плохо взаимодействовать с лекарствами, которые принимают диабетики.

Травяной чай становится популярнее, в частности благодаря его функциональным преимуществам. Известно, что он может уменьшать воспаление и улучшать здоровье кишечника. Иногда людям может казаться, что травяной чай лечит любую болезнь, включая и диабет. Однако доктор медицинских наук Эрин Палински-Вейд говорит, что употребление травяного чая не обязательно может помочь уменьшить симптомы диабета, пишет EatingWell.

"Если у вас хроническое заболевание, такое как диабет, и вы принимаете дополнительные лекарства, еще важнее убедиться, что нет никакой опасности добавления добавок к вашему ежедневному рациону, включая травяные чаи. Некоторые травяные чаи могут взаимодействовать с лекарствами или оказывать опасное влияние на уровень сахара в крови, поэтому всегда важно сначала обсудить любой новый режим с вашим врачом и/или фармацевтом", - объяснила эксперт.

Поэтому специалисты, специализирующиеся на диабете, рассказали, каких травяных чаев стоит избегать, если у вас диабет.

Видео дня

Травяной чай с алоэ вера

Это растение известно тем, что его гель облегчает боль при солнечных ожогах, однако также его можно найти в виде чая. В то же время Палински-Вейд советует быть осторожным перед тем, как пить этот чай.

"Исследования показали, что употребление алоэ вера может иметь резкое влияние на уровень сахара в крови, что вызывает беспокойство по поводу гипогликемического приступа, пока не будет подобран индивидуальный медикаментозный режим пациента", - подчеркнула она.

Несмотря на то, что исследований в этом вопросе недостаточно, одно из них изучало влияние гелевого порошка алоэ вера на уровень сахара в крови и липиды в крови у людей, живущих с диабетом 2 типа.

Результатом стало то, что употребление этого порошка привело к значительному снижению уровня глюкозы в крови, артериального давления и холестерина.

"Это может звучать обнадеживающе. Однако эти мощные эффекты имеют потенциальную обратную сторону, поскольку они могут вызвать опасно низкий уровень глюкозы в крови у людей, принимающих сахароснижающие препараты", - добавила Палински-Вейд.

Травяной чай с ромашкой

Этот травяной чай веками использовали для улучшения сна, пищеварения и психического здоровья. Однако если вы живете с диабетом и принимаете лекарства, ромашка может опасно взаимодействовать с ними.

В частности, в одном исследовании рекомендовали не употреблять ромашку пациентам, принимающим варфарин из-за потенциального повышенного риска кровотечения.

В то же время ромашка не опасна для всех диабетиков, а только для тех, кто принимает конкретные лекарства. Поэтому если вы его любите, то поговорите со своим врачом, чтобы узнать, действительно ли вам его можно.

Травяной чай из пажитника

Пажитник имеет долгую историю как растительное средство для лечения диабета. Исследования свидетельствуют о том, что это растение может улучшить уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови. Однако он может быть безопасным не для всех.

"Добавки с пажитником могут иметь гипогликемическое действие, вызывая снижение уровня сахара в крови. Кроме того, они могут взаимодействовать с лекарствами, разжижающими кровь, вызывая беспокойство у людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - подчёркивает диетолог, специализирующаяся на диабете и мультикультурном питании Лорена Драго.

Другие полезные советы диетологов

Ранее диетологи рассказали, как чернослив влияет на пищеварение, кости и сердце человека. Известно, что эти сухофрукты имеют много питательных свойств, однако могут вызвать и проблемы с пищеварением у некоторых людей.

Также диетолог назвала 9 преимуществ сардин для здоровья. По ее словам, употребление этой рыбы снижает вероятность сердечных заболеваний, улучшает здоровье мозга, поддерживает здоровое развитие плода и имеет другие преимущества.

Вас также могут заинтересовать новости: