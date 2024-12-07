Чернослив по свойствам похож на сливу, но в некоторых моментах он является более полезным продуктом.

Не многие люди любят чернослив, однако также не все знают, что сушеные плоды слив очень питательные. К тому же, они традиционно известны как средство от запоров.

Богатый клетчаткой, калием, витамином К и фенольными соединениями, чернослив обладает множеством потенциальных преимуществ для здоровья, включая повышение минеральной плотности костей, здоровье сердца и многое другое, пишет сертифицированный диетолог из Нью-Йорка Барби Червони в материале Very Well Health.

Что лучше, чернослив или сливы?

Чернослив производится путем сушки определенных сортов слив. Все черносливы производятся из слив, но не все сливы могут стать черносливом.

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И чернослив, и слива обладают впечатляющими питательными качествами. Они практически не содержат натрия, насыщенных жиров и холестерина. Чернослив может содержать немного больше микроэлементов, калорий и сахара по соотношению к весу, говорится в материале Министерства сельского хозяйства США.

Чернослив и сливы содержат витамин К, калий, клетчатку, фенольные соединения и другие витамины группы В. Однако, чтобы получить одинаковое количество некоторых питательных веществ, вам придется съесть больше слив, чем чернослива.

Однако сливы содержат больше витамина С, чем чернослив. При этом чернослив имеет более длительный срок хранения, что может привести к меньшему количеству пищевых отходов.

Чернослив (сушеный) и черносливовый сок

Чернослив и черносливовый сок широко известны своим слабительным эффектом и полезными для пищеварения свойствами. Это объясняется содержанием пищевых волокон (растворимых и нерастворимых) и фенольных веществ, таких как хлорогеновая кислота и сорбит, которые содержатся в плодах, заявляет американский учёный в области питания Тейлор С. Уоллес в своей работе.

Питательные вещества в черносливе играют важнейшую роль в поддержании здоровья костей. Исследования показывают, что ежедневное употребление пяти-шести единиц чернослива предотвращает потерю минеральной плотности костей у женщин в постменопаузе, страдающих остеопенией (низкой плотностью костей, вызванной их потерей).

Чернослив также может быть полезен для сердца и снижения веса, поскольку потенциально повышает уровень хорошего холестерина и способствует чувству сытости.

Минусы чернослива

Содержащиеся в черносливе соединения (сорбит и клетчатка) стимулируют работу кишечника, что может вызвать проблемы с пищеварением у некоторых людей.

Если вы не привыкли к диете с высоким содержанием клетчатки или употреблению чернослива, увеличивайте порцию медленно и запивайте достаточным количеством воды.

Также существует риск воздействия акриламида, который образуется естественным образом в результате химических реакций в некоторых крахмалистых продуктах (таких как картофель фри и картофельные чипсы) при приготовлении на высокой температуре. Акриламид классифицируется как вероятный канцероген человека (вещество, вызывающее рак).

Хотя уровень акриламида в черносливе гораздо ниже, чем в продуктах, обжаренных или приготовленных на сильном огне в течение длительного времени.

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