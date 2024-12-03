Отмечается, что травяные чаи содержат вещества, которые расслабляют организм.

Если вы с трудом засыпаете, возможно, стоит добавить в свой распорядок дня травяные чаи. Некоторые сорта содержат соединения, расслабляющие тело и разум, что способствует спокойному засыпанию.

Издание Martha Sstewart выяснило, какие именно чаи лучше всего подходят для сна.

5 лучших чаев для сна

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По словам Лаури Райт, доктора философии, зарегистрированного диетолога, доцента и директора программ по питанию Университета Южной Флориды, она содержит соединение под названием апигенин, которое способствует сну, способствуя расслаблению и снижению тревожности.

Лаванда

По словам Райта, лаванда оказывает успокаивающее действие на нервную систему, что может снизить уровень стресса и способствовать общему сну.

Валериана

Чай с валерианой содержит соединения, которые замедляют работу нервной системы и способствуют расслаблению, говорит Райт.

Пассифлора

Цветочный и земляной чай с пассифлорой усиливает действие химических веществ, замедляющих мозговую активность. По словам Райта, это помогает успокоить разум и подготовить его ко сну.

Лимонная мелисса

Мягкий повышает доступность химических веществ, замедляющих мозговую активность, что снижает тревожность и способствует спокойствию, говорит Райт.

По словам диетолога, некоторые травяные чаи могут взаимодействовать с лекарствами или вызывать аллергические реакции.

Когда можно пить чай перед сном

Если вы хотите добавить травяные чаи в свой распорядок дня, Райт советует пить их за 30-60 минут до сна. Это даст возможность соединениям чая, способствующим сну, начать действовать. Кроме того, жидкость успеет пройти через организм, и вы сможете сходить в туалет перед сном и не нарушить сон.

Какой чай лучше пить - горячий или холодный

Технически, травяные чаи, способствующие сну, не обязательно должны быть горячими, говорит Райт.

"На самом деле чай со льдом не менее полезен", - добавляет Райт. "Однако теплый чай может быть более успокаивающим и психологически комфортным, помогая расслабить тело при подготовке ко сну".

Горячий чай также требует больше времени для питья, чем холодный, отмечает Джи Чо, чайный сомелье. Неторопливость этого занятия успокаивает и умиротворяет, что еще больше способствует сну.

Как лучше пить чай - с сахаром или без

"Если ваша цель - помочь уснуть, лучше не подслащивать травяные чаи сахаром или медом в больших количествах", - объясняет Райт. "Подсластители могут вызывать скачки и перепады сахара в крови, что может помешать спокойному сну".

Однако если вам не нравится вкус определенного чая, добавление небольшого количества подсластителя может сделать его более приятным. Попробуйте использовать натуральный подсластитель, например мед, или несахарный вариант, например стевию, советует Райт.

Вы можете сочетать различные виды чая, чтобы создать смесь, которая соответствует вашим вкусовым рецепторам.

Как нужно правильно заваривать чай:

выбирайте рассыпной чай;

используйте травы пищевого качества;

заваривайте кипятком;

для лучшего вкуса она советует использовать фильтрованную воду;

заваривайте чай не менее пяти минут.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали 5 лучших чаев, которые регулируют сахар в крови.

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