Это не может не пугать, учитывая то, о чем заявляли провидцы после этого.

На фоне постоянно нависающей угрозы Третьей мировой войны люди часто ищут подсказки о будущем в разных пророчествах. Особенно после того, как некоторые пророчества, к примеру от покойной Бабы Ванги и "живого Нострадамуса", сбываются на наших глазах.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ванга, к примеру, предвидела разрушительное глобальное событие в 2025 году, которое уже произошло вследствие катастрофического землетрясения, пишет Daily Star.

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В конце марта стихийное бедствие магнитудой 7,7 в Таиланде и Мьянме унесло жизни около 2 000 человек. Пострадало также островное государство Тонга в Океании, где произошло землетрясение магнитудой 7,1, вызвавшее цунами и тревогу по всему Тихоокеанскому региону.

Кроме того, еще одно из её пророчеств описывает конфликт в континентальной Европе — якобы в 2025 году начнётся новая война между двумя государствами, последствия которой почувствует весь мир.

"Живой Нострадамус" Атос Саломе, в свою очередь, совсем недавно рассказал о пугающем развитии своей предсказанной кибератаки в районе Южно-Китайского моря. Его прогноз может сбыться после того, как Китай представил инструмент, способный перерезать подводные кабели на глубине до 4000 метров. Он предупредил, что этот "инструмент" может "вывести из строя коммуникационную инфраструктуру противника, не сделав ни единого выстрела" и в буквальном смысле "переопределить характер современных войн", особенно на фоне растущей напряжённости в мире после тарифной торговой войны президента США Дональда Трампа.

"Подводные кабели — это невидимые артерии глобальной связи, по ним передаётся 95% интернет-данных.Их перерезание или вмешательство в их работу может привести к коллапсу международных коммуникаций, дестабилизировать экономики, финансовые системы и военные сети", - заявил он.

Хотя Пекин утверждает, что этот инструмент предназначен для гражданских нужд, эксперты по безопасности предупреждают о его военном потенциале и прогнозируют его использование в геополитических конфликтах как элемент гибридной войны".

"Южно-Китайское море и без того является ареной территориальных споров и соперничества между такими державами, как США и Китай. С ростом кибервойны возможность невидимых атак становится всё более реальной", - добавил "Живой Нострадамус".

В последние месяцы Саломе заявил, что сбылись и другие его пророчества. В январе он с жуткой точностью предсказал, что Калифорнию охватят разрушительные пожары. А в феврале он сделал мрачное предсказание о том, что гибридные люди превзойдут обычных людей, и это произойдёт уже в этом году.

Ранее УНИАН сообщал, что "Нострадамус ЦРУ" раскрыл новое неожиданное предсказание.

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