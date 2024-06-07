Зависть бывает трудно распознать, особенно когда она скрывается за улыбкой друга.

Зависть бывает трудно распознать, особенно когда она скрывается за улыбкой друга. Она часто проявляется в тонких признаках поведения, которые легко могут остаться незамеченными, если вы не будете обращать на них внимания. Портал HackSpirit рассказал о 8 незаметных "звоночках" в поведении людей, которые могут свидетельствовать о том, что вам втайне завидуют.

1) Ваши успехи преуменьшают

Есл вы делитесь хорошими новостями, например, повышением по службе или новыми захватывающими отношениями, такие люди, вместо того чтобы разделить вашу радость, быстро находят способ преуменьшить ее.

2) Они подражают вашим действиям

Подражание - действительно лучшая форма лести, но если ваша подруга или друг начинает подражать вам до такой степени, что вам становится не по себе, это может быть вызвано неуверенностью в себе, а не восхищением.

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3) Они чрезмерно любят соревноваться

Завистливым друзьям часто бывает тяжело видеть, как вы добиваетесь успехов в тех областях, с которыми они сталкиваются. Поэтому они могут превратить любую ситуацию в соревнование, надеясь выйти на первое место.

4) Они редко радуются вашим успехам

Если вы заметили, что ваш друг редко радуется вашим достижениям, это может быть признаком скрытой ревности. Таке люди могут быстро менять тему разговора или лишь вскользь поздравляют вас, когда вы делитесь хорошими новостями. Или, возможно, они никогда не поднимают тему ваших успехов в разговоре, предпочитая сосредоточиться на своих собственных достижениях или других темах.

5) Они исчезают в трудную минуту

Неуверенный в себе друг может втайне испытывать облегчение или даже удовлетворение, видя ваши трудности. Как бы грустно это ни звучало, но ваши трудности могут помочь им почувствовать себя лучше из-за собственной неуверенности.

6) Они делают неоднозначные комплименты

Речь идет о комплиментах, которые сопровождаются тонкими подколами или скрытой критикой, к примеру: "Я удивлена, что тебе поручили такой большой проект. Обычно ты справляешься с более мелкими".

7) Они сплетничают о вас

Если вы узнаете, что ваш друг распускает слухи или делится вашей личной информацией за вашей спиной, это явный признак неуважения. Но это также может быть симптомом ревности. Возможно, они пытаются запятнать вашу репутацию или выставить себя в лучшем свете. Это их способ справиться с чувством зависти.

8) Они постоянно критикуют вас

Если конструктивная критика - неотъемлемая часть здоровой дружбы, то постоянные и ненужные придирки - нет. Завистливые друзья могут указывать на ваши ошибки чаще, чем на успехи, критиковать ваш выбор или принижать ваши идеи. Такое поведение вызвано тем, что они не могут смириться с тем, что у вас все хорошо. Ваш успех усиливает их неуверенность в себе, что заставляет их искать способы сбить вас с толку.

Раньше УНИАН писал о 7 типичных привычках мужчин, которые никогда не взрослеют эмоционально.

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