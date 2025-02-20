Такие собаки являются небольшими, однако могут прожить дольше, чем другие.

Всего существует более 200 пород собак, поэтому при выборе стоит учитывать много факторов. В частности если у вас дома есть маленькие дети, то вам стоит выбрать спокойную породу, или если вы живете в квартире, вам нужно искать маленькую собаку. Однако есть еще один важный фактор для выбора животного, а именно продолжительность жизни, пишет Express.

К сожалению, собаки не могут жить так долго, как люди, поэтому это может стать печальным фактором, когда домашний любимец умирает. Однако есть некоторые породы, которые в среднем живут дольше, чем другие. Поэтому ветеринар из Южной Африки Амир Анвари поделился пятеркой собак с самой длинной продолжительностью жизни - от 12 до 20 лет.

Цвергшнауцер или миниатюрные шнауцеры

Амир говорит, что эти миниатюрные собаки живут в среднем от 12 до 16 лет. Это порода является живой, активной и происходит родом из Германии.

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"При условии надлежащей умственной стимуляции и физических упражнений, они так же счастливы жить как в городской квартире, так и в большом загородном доме, что делает их популярным выбором среди владельцев собак. Хотя они могут быть дерзкими и задиристыми, когда сталкиваются с незнакомыми собаками, PDSA (Народный диспансер для больных животных - УНИАН) утверждает, что это "игривые и любознательные собаки", и могут "хорошо ладить с детьми, если их познакомить с ними в раннем возрасте"", - подчеркивают в материале.

В свою очередь в Hills Pet утверждают, что миниатюрные шнауцеры "стареют грациозно", поэтому если не возникает проблем со здоровьем, то они в основном не показывают признаков старения до позднего возраста.

Такса

По словам эксперта, таксы в среднем живут от 12 до 16 лет. Эта порода является умной, преданной и смелой. Если их с детства хорошо социализировать, то они будут хорошо ладить с детьми и котами. Чтобы такса прожила как можно дольше, важно, чтобы она регулярно играла и гуляла на свежем воздухе.

В Pet Plan подчеркнули, что такса имеет много энергии, как для маленькой породы, поэтому важно, чтобы она имела достаточно умственной и физической стимуляции.

"Хотя они, как правило, живут дольше, чем другие породы, существуют определенные заболевания, которые влияют на них больше, чем на других. Например, они более склонны к проблемам со спиной", - предупреждают эксперты.

Джек-рассел-терьер

Амир говорит, что джек-расселы могут прожить от 13 до 18 лет. Джек-рассел является одной из самых популярных пород, ведь они являются энергичными, добрыми и одновременно дерзкими. Однако они все же могут быть нетерпимыми к маленьким детям и другим животным.

По информации Hills Pet, им нужно выполнять много физических упражнений, несмотря на то, что эта порода является достаточно здоровой, собаки могут быть склонны к некоторым проблемам с суставами.

Той-пудель

Эксперт подчеркнул, что той-пудели живут в среднем от 14 до 18 лет. Эта порода является активной и живой, ведь любит проводить время со своими хозяевами.

Также известно, что пудели бывают разных форм и размеров, однако той-пудели в основном маленькие. Они очень умные, хорошо поддаются дрессировке и быстро обучаются новому. Кроме того, эти собаки легко адаптируются, поэтому могут счастливо жить как в городе, так и в деревне.

"Большинство из них живут долгой и счастливой жизнью, если о них правильно заботиться, но существуют некоторые известные проблемы, такие как дисплазия тазобедренного сустава и заболевания глаз", - предупредили в Express.

Чихуахуа

Амир отметил, что чихуахуа могут жить от 15 до 20 лет. Они являются самыми маленькими собаками в мире, однако становятся хорошими компаньонами, ведь сильно привязываются к своим хозяевам. Также они сообразительны и легко поддаются дрессировке.

"Это популярная порода благодаря своим размерам и любящему, энергичному характеру, и хотя они могут быть известны как собачки на коленях, они также могут быть активными и полными индивидуальности. Хотя они могут прожить долгую и здоровую жизнь, они подвержены определённым заболеваниям, таким как дисплазия тазобедренных суставов и проблемы с глазами", - добавляют в материале.

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