Батат полезен для кишечника, сердца, здоровья глаз и даже костей.

Батат, который еще называют сладким картофелем, полон питательных веществ и имеет так много преимуществ для здоровья, что трудно найти диетолога, который не будет петь ему дифирамбы. Диетологи Эми Шварц и Алекс Альдеборг рассказали изданию Parade о главных преимуществах батата для здоровья.

1. Он помогает обеспечить организм энергией

Сертифицированный диетолог Эми Шварц говорит, что распространенное заблуждение о сладком картофеле заключается в том, что в нем слишком много углеводов, чтобы считаться полезным. По ее словам, это полный миф. Шварц говорит, что сладкий картофель — особенно хороший источник энергии, потому что он сочетает углеводы со многими другими питательными веществами, необходимыми организму.

2. Сладкий картофель полезен для кишечника

Диетолог Алекс Альдеборг отмечает, что сладкий картофель содержит 4 грамма клетчатки, которая полезна для здоровья пищеварительной системы. Шварц добавляет, что еще одним преимуществом клетчатки является то, что она помогает вам дольше оставаться сытыми.

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3. Польза для вашего сердца

Альдеборг говорит, что клетчатка в батате также полезна для здоровья сердца, в том числе снижает уровень холестерина и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Научные исследования неоднократно обнаруживали связь между диетой с высоким содержанием клетчатки и снижением риска сердечных заболеваний. Шварц добавляет, что сладкий картофель также содержит витамин С и антиоксиданты, которые также связаны с пользой для сердца.

4. Польза для здоровья глаз

Алдеборг говорит, что сладкий картофель является отличным источником витамина А, который полезен для здоровья глаз, а также для поддержки иммунитета. Помимо витамина А, батат также содержит лютеин и зеаксантин, которые поддерживают зрение.

5. Помогает поддерживать психическое здоровье

Батат содержит магний, который поддерживает мозг и нервную систему. Научные исследования обнаружили связь между употреблением в пищу продуктов с высоким содержанием магния и снижением симптомов депрессии. Альдеборг добавляет, что магний также необходим в сотнях биохимических реакций и участвует в регуляции артериального давления, синтезе мышц, контроле сахара в крови, функционировании мышц и нервной функции.

6. Способствует хорошему ночному сну

Сладкий картофель на ужин также может помочь людям, страдающим от бессонницы благодаря содержанию в нем магния, что подтверждают и научные исследования.

7. Может помочь в восстановлении после тренировки

Включение сладкого картофеля в ваш перекус после тренировки — отличная идея, поскольку он является отличным источником калия - 15 процентов рекомендуемой суточной нормы. "Калий — это электролит. Электролиты в нашем рационе необходимы для баланса жидкости и поддержания нормального кровяного давления", — говорит Альдеборг. "Он также важен для работы нервов и помогает нашим мышцам сокращаться".

8. Поддерживает здоровье костей

Сладкий картофель также поддерживает здоровье костей, поскольку он содержит кальций. Норма употребления кальция - от 1000 до 1200 миллиграммов в день. В каждом клубне батата содержится 39 миллиграммов кальция, что не так уж много, но все же крайне полезно.

Батат против картофеля

Шварц говорит, что оба являются отличными, полезными вариантами. Как и сладкий картофель, белый картофель содержит клетчатку, витамин С и калий. Более того, белый картофель содержит даже больше калия, чем сладкий картофель. Они также содержат больше витамина С. При этом сладкий картофель содержит больше витамина А и клетчатки.

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