ПЦУ не нужны в своих рядах коллаборанты, которые ненавидят все украинское, говорит Епифаний.

Митрополит Православной Церкви Украины Епифаний оценил перспективы объединения ПЦУ с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Как он отметил в интервью, ПЦУ открыта для тех, кто хочет служить Богу и своему украинскому народу, но не будет принимать коллаборантов в свои ряды.

"Нет смысла говорить о вероятном объединении с теми, кто этому откровенно противится, потому что имеет абсолютно другие ценности и приоритеты. У нас не тоталитарная Россия, где может быть реализовано все, что заблагорассудится вождю, независимо от мнения или позиции тех, кого это непосредственно касается. Мы призываем, но никого не принуждаем и не будем делать этого в будущем. В конце концов, в этом нет никакого смысла. Нам не нужны в своих рядах коллаборанты, которые ненавидят все украинское, или те, кому даже ужасы, вызванные полномасштабным российским нападением, не открыли глаз и не стали толчком для переоценки пребывания в составе Московского патриархата. Тем более, когда уже есть своя, действительно украинская и автокефальная православная церковь. Церковь каноническая и признана со стороны Вселенского патриархата и других церквей. В то же время мы открыты для тех, кто искренне и преданно хочет служить Богу и своему украинскому народу, а не только маскируется и не ищет, как фарисеи, различных нелепых оправданий собственному нежеланию порывать связь с "русским миром", – говорит митрополит.

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Деятельность УПЦ МП в Украине - что надо знать

В декабре глава государства Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение парламента законопроект о невозможности действия в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, поступил в парламент в январе.

Пока запрет не был принят на уровне Верховной Рады, местные власти в украинских регионах принимают решение о локальном запрете деятельности УПЦ МП, которую предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний называет одним из инструментов агрессии "русского мира". Накануне такие решения приняли в Ривненской и Хмельницкой областях.

С началом полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, многие церкви УПЦ МП приняли решение о переходе в ПЦУ. В то же время сейчас темпы перехода нельзя назвать впечатляющими – за первые месяцы 2023 года переход осуществили только 63 религиозных организации.

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