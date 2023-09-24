На приборной панели иногда загорается предупреждение о необходимости провести проверку работы двигателя, однако зачастую проблему можно решить за считанные минуты.

Автомобильный эксперт предлагает простой способ бесплатного решения распространенной проблемы, с которой сталкиваются многие водители.

Как говорится в видео, опубликованном в TikTok пользователем @chequanxiaoqio, на приборной панели иногда загорается предупреждение о необходимости провести проверку работы двигателя, однако зачастую проблему можно решить за считанные минуты.

Как говорится в ролике, если во время движения автомобиля не происходит ничего необычного, скорее всего, это просто вызвано некачественным топливом.

Автор ролика рассказывает автомобилистам, что если они отвезут машину на СТО, механики могут взять с вас целое состояние за замену масла и проверку свечей зажигания.

"Это будет стоить сотни фунтов, но я научу вас, как решить проблему, не потратив ни копейки", — говорит автор видео.

"Нужно просто найти аккумулятор в моторном отсеке. Возьмите гаечный ключ и снимите отрицательную клему. Подождите 10 секунд, а затем установите ее назад. Обязательно затяните винты", - говорит автор ролика.

При повторном запуске автомобиля лампочка двигателя должна погаснуть.

Советы автомобильных экспертов

Механик с 55-летним стажем дал простой совет, как продлить срок службы автомобиля вдвое. По его словам, когда вы эксплуатируете автомобиль в течение многих лет, в топливной системе начинают накапливаться отложения химикатов, содержащихся в топливе. Все, что вам нужно сделать, это взять обычный очиститель топлива, пластиковую воронку и залить всю бутылку в почти полный бак.

Эксперт по автомобилям рассказал, из-за чего автомобиль может израсходовать большее количество топлива, чем ему необходимо. Он посоветовал водителям перед покупкой моторного масла для своих авто всегда проверять, рекомендовано ли оно производителем. Нужно точно знать, какое именно требуется. Таким образом регулярная трата пары минут на просмотр справочника по эксплуатации своего автомобиля может сэкономить сотни долларов на счетах за топливо.

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