Это средство есть у каждого дома.

Плесень - это досадная проблема, которая может проникнуть в стены, стиральные машины и даже силиконовый герметик вокруг вашей ванны. Удаление плесени в ванной может быть сложной задачей, однако, как отмечает эксперт по уборке Олли Лион, едкие химикаты — не единственное ваше оружие.

Как пишет Express.co.uk, Лион предлагает гораздо лучшее решение для борьбы с плесенью и ее предотвращения – белый уксус, который есть у каждого дома.

Как объясняет эксперт, уксусная кислота, содержащаяся в белом уксусе, отлично проникает и быстро убивает споры плесени. Кроме того, его природные антимикробные свойства создают среду, в которой бактерии, грибки и плесень не могут размножаться. Олли заявляет, что уксус может очистить до 82 процентов видов плесени.

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Как применять

Все, что вам нужно сделать, это смешать равные части белого уксуса и теплой воды в пустом распылителе, затем тщательно пропитать заплесневелый силиконовый герметик раствором. Оставьте раствор настояться как минимум на час. В случае более серьезного заражения плесенью оставьте его на более длительное время – можно на ночь.

По истечении времени протрите силиконовую поверхность, и плесень должна легко отойти. Промойте область теплой водой, чтобы удалить остатки уксуса, затем используйте чистое полотенце, чтобы полностью высушить поверхность.

Олли посоветовал: "Тщательно вытрите поверхность полотенцем, чтобы предотвратить повторный рост плесени. Держите бутылку уксуса под рукой в ​​ванной и распыляйте на поверхности, подверженные плесени, каждые несколько дней. Уксус гарантирует, что плесень никогда не вырастет снова на обработанных поверхностях".

Обеспечение хорошей циркуляции воздуха в ванной также может помочь предотвратить рост плесени, поэтому регулярно открывайте окно или используйте вытяжку.

Ранее эксперт назвал простое средство, с помощью которого нужно стирать носки, чтобы они снова стали идеально белыми.

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