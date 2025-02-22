Некоторые из этих добавок достаточно популярны.

Существует много замечательных добавок к кофе – специи, сиропы и даже травы. Однако есть много распространенных вкусов, которые не стоит добавлять в свой кофе — даже если это кажется хорошей идеей. Экс-бариста София Бимс для портала TastingTable рассказала о 12 добавках к кофе, которые скорее всего не понравятся большинству людей.

1. Мята

Хотя многие кофейные напитки выигрывают от добавления нотки мяты, обычный черный кофе обычно не очень вкусен с этой добавкой. Мята может значительно изменить вкус вашей кофейной смеси. София советует: если вы так сильно хотите добавить мяту в кофе, используйте ее только в холодном напитке - чтобы охлаждающее ощущение не перебивало естественные вкусы.

2. Лимон

Как утверждает София, естественная терпкость и кислотность лимонного сока обычно не сочетаются с большинством сортов кофе. Мало того, что терпкий вкус подавит ваши вкусовые рецепторы и помешает вашему языку понять все вкусовые ноты в вашей кофейной смеси, вы также, вероятно, обнаружите, что лимон в конечном итоге сделает деликатную кислотность вашей кофейной смеси слишком сильной.

Видео дня

Также добавление лимонного сока в латте может привести к свертыванию молока, что придаст ему неприятную текстуру и привкус.

3. Апельсин

В этом случае София имеет в виду не ароматизаторы или цедру, а апельсиновый сок. Причина все та же – в повышении кислотности.

"Когда вы добавляете апельсиновый сок в свой кофе, он создает суперкислотный вкусовой профиль, который лишает вас возможности ощущать все тонкие и деликатные ноты кофейных зерен. Он делает кислотные ноты в вашем кофе резкими и горькими и полностью меняет вкусовой профиль вашего кофе — от легкого до кислого и от сладкого до подавляющего", - говорит она.

4. Грейпфрут

Грейпфрут почти никогда не используется в мире кофе, поскольку он слишком горький для сочетания с кофе и придает напитку чрезвычайно резкий, подавляющий вкус, который делает даже самые лучшие кофейные смеси кислыми.

5. Яблоко

Вкус настоящего яблока слишком острый и кислый, чтобы хорошо сочетаться с большинством сортов кофе, утверждает экс-бариста. В напитках со вкусом яблока обычно исплользуют не чистые плоды, а сиропы или ароматизатор.

"Если вы смешаете чистый плод яблока (или сок) и кофе, вы, вероятно, обнаружите, что оба они на вкус намного более горькие, чем когда их едят по отдельности", - объясняет она.

6. Можжевельник

Такие ароматы, как дуб, копченое дерево и землистые ноты, могут быть действительно восхитительны в кофе. С другой стороны, в можжевельнике слишком много нот сосны, чтобы хорошо сочетаться с кофе, говорит София.

Можжевельник слишком крепкий и резкий для любого вида кофе — он перебьет все вкусовые ноты вашего напитка, сводя на нет смысл заваривания кофе в первую очередь.

7. Банан

Вкус банана может быть чрезвычайно подавляющим, если смешать его всего с одним другим ингредиентом. Его сладость имеет сликком отчетливый привкус. Даже если вы пьете фруктовый кофе, вы, скорее всего, обнаружите, что вкусовой профиль банана плохо сочетается с любыми фруктовыми нотками — будь то ягоды или цитрусовые, утверждает София.

8. Имбирь

Если вы добавите имбирь в свой кофе, вы сможете почувствовать только вкус пряности — вы упустите все другие вкусовые ноты, которые обычно присутствуют в вашем напитке.

9. Стевия

Это альтернативный подсластитель с очень специфическим вкусом. Во-первых, его сладость настолько сильна, что может перебить другие вкусы в вашем кофе. Лекарственный вкус подсластителя также может изменить то, как вы воспринимаете вкус вашей кофейной смеси. Для некоторых стевия может даже сделать кофе горьким.

10. Оливковое масло

Помимо очевидного контраста текстуры — а именно, оливковое масло разделяется в кофе, заставляя его всплывать на поверхность и засорять каждый глоток вашего напитка — вкус оливкового масла и кофе действительно незабываем, и не в хорошем смысле, утверждает София. Оливковое масло слишком растительное и травянистое, чтобы оказать положительное влияние на ваш кофе. Некоторые оливковые масла также могут иметь горьковатый привкус, который будет конфликтовать со вкусом кофе.

11. Черника

В отличие от других ягод черника имеет более терпкий, уникальный вкус, который обычно плохо сочетается с кислотностью кофе. Вы можете обнаружить, что черника делает ваш кофе кислым, или просто вкус черники (кисловато-цветочный) не очень хорошо сочетается с вашим любимым напитком.

12. Петрушка

Розмарин, базилик и даже тимьян — все это травы, которые многие любят пить по утрам; они добавляют тонкий, свежий вкус, не перебивая нотки землистого кофе.

Однако более острые травы, как правило, не подходят для сочетания с кофе. Петрушка — прекрасный пример этого, потому что она настолько острая и горькая на вкус, что ее практически невозможно сочетать с кофе.

Ранее диетолог рассказала, как сделать кофе вкуснее без молока и сахара - в этом поможет добавление одной простой специи.

Вас также могут заинтересовать новости: