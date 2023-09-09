Сейчас депиляция стала почти приятной и безболезненной процедурой, однако так было не всегда. В давние времена женщины проходили чуть ли не все круги ада, чтобы получить гладкую кожу.

Часто современные женщины не задумываются, что такая процедура, как эпиляция, на самом деле существовала с давних времен, ведь женщины есть женщины и они всегда хотели выглядеть привлекательно. Однако, эпиляция не всегда была такой простой, как сейчас. Чем удаляли волосы в древности - читайте в материале.

Давайте сначала разберемся, когда начали удалять волосы на теле. Согласно некоторым данным, история депиляции началась в Египте с подачи всем известной Нефертити. Египетская царица ввела в индустрию красоты сахар для эпиляции. Способы, как в Древнем Египте удаляли волосы, могут удивить - кроме шугаринга, в ход шла смесь из густого меда, сока растений и воска.

Как в старину убирали волосы

Старинный способ удаления волос предусматривал применение раковин морских моллюсков. Их использовали, как пинцет. Еще древние люди в этих целях применяли заточенный скребок из кремния и срезали им волоски, как лезвием.

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Как удаляли волосы в Средневековье

Среди дам того времени самым распространенным средством удаления волос был крем на основе огурца, миндального молока и негашеной извести. В целом же удаляли волосы в Средневековье жуткими по нынешним взглядам способами. Например, был в арсенале тогдашних красавиц крем из кипяченого мышьяка и извести. Им натирали нужное место, а когда становилось горячо, смывали.

Еще один метод эпиляции не для слабонервных заключался в мытье того места, откуда нужно было убрать волосы, миксом из кошачьих экскрементов и уксуса.

Также был вообще драконовский способ - раскаленным золотом прижигали место роста нежелательных волос, а затем мазали маслом розы.

Эпиляция в Османской империи

Османские девушки были обязаны депилировать все тело, кроме волос на голове. Чтобы достичь результата, они пользовались специальной нитью, на которую наносили разогретую карамель. Резкими перекатывающими движениями они вырывали волосы, испытывая при этом боль, поскольку горячая карамель часто оставляла ожоги.

Эпиляция в древней Греции

Древние греки не очень заморачивались с этой процедурой - они опаляли ненужную растительность масляной лампой. Эпиляция в древней Греции отличалась и другими, не менее болезненными способами. Так, волосы выщипывали пинцетом или производили выжигание горячей золой.

Как удаляли волосы в 19 веке

Именно в это время начали предпринимать первые попытки удалять нежелательную растительность с помощью электричества. Однако самым распространенным был такой способ: кожаный лоскут мазали миксом из смолы и камеди, клеили к телу и резко отрывали. А еще готовили пасту из извести, чайной соды и жира.

Как в Советском Союзе удаляли волосы - три способа

Как наши бабушки удаляли волосы, знают далеко не все. Одним из распространенных способов было бритье. Дамы использовали станки с острейшим лезвием "Нева", поэтому порезов не мог избежать почти никто.

Некоторые советские женщины использовали восковые полоски из ткани или бумаги. Их в горячем виде клеили на кожу и срывали. Иногда красавицы получали ожоги из-за слишком горячего воска.

Еще женщины в СССР могли обесцвечивать нежелательные волоски перекисью водорода или другими агрессивными жидкостями. Часто такая процедура наносила ожоги.

А еще на помощь советским красавицам приходил аптечный порошок из иранской грязи под названием "Нури". Он разводился водой до консистенции кашицы и наносился на участки кожи. После засыхания его вместе с волосками счищали. Также был французский крем "Бокаж", который через некоторое время после нанесения отчищали вместе с волосками. Однако добыть это средство было настоящим квестом.

Интересные факты о депиляции

После появления депиляции в Древнем Египте, к ней прибегали не только женщины, но и мужчины. Они перестали носить бороды и усы.

В 19 веке женщины в основном удаляли волосы на лице - верхней губе, бороде, лбе, иногда на руках. Это не странно, ведь другие части тела были облачены в пышные платья.

Эпиляция в Османской империи предусматривала использование липких полосок. Их изобретение приписывают именно туркам, однако, какую смесь на них наносили, истории не известно.

Ранее УНИАН писал, как убрать раздражение после бритья.

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