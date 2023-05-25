Рассказываем, что делать, если раздражение после бритья в зоне бикини доставляет большой дискомфорт.

Сыпь после бритья и раздражение кожи в чувствительных местах не только эстетически непривлекательны, но и причиняют немало страданий. В этой статье расскажем, как убрать раздражение после бритья в зоне бикини и как его предотвратить.

Что делать, если появилась сыпь после бритья в зоне бикини и не только

Конечно же, лучше предотвратить негативные последствия, чем потом от них избавляться. Для этого нужно тщательно очистить кожу перед бритьем, чтобы попавшие в нарушенную структуру кожи ороговевшие частицы и пот не вызвали воспаление. После процедуры ни в коем случае не надо тереть кожу полотенцем, пусть высохнет сама.

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Если появились воспаления в местах роста волосинок, нужно:

проверить раздраженные участки и при необходимости удалить оставшиеся корни волос щипчиками;

обработать антибактериальной жидкостью и дать коже просохнуть;

нанести щадящее успокаивающее средство или заживляющую мазь;

при возможности обеспечить доступ воздуха к пострадавшим участкам, чтобы кожа не прела.

Также посоветуем, как быстро снять раздражение после бритья в зоне бикини - очищенную кожу обработайте кремом, который содержит антибактериальные травы, тальк и цинк. Эти компоненты снимут воспаление и защитят пострадавший участок от последствий трения и воздействия пота.

Не лишним станет и выбор белья из натурального материала, не синтетического. Идеально, если его края не приходятся на пострадавшую зону, чтобы не усугубить раздражение при ходьбе.

Если же природа сыпи - аллергическая, избавиться от нее будет сложнее, речь об этом пойдет ниже.

Раздражение кожи - самые распространенные причины

Воспаление и сыпь после бритья появляется под влиянием нескольких факторов. Это может быть результатом как физических повреждений кожи, так и воздействия веществ, которые содержатся в косметических средствах или кремах для депиляции.

Что может вызвать воспаление:

Старые станки - бывшие в неоднократном употреблении лезвия начинают ржаветь. Даже если такие повреждения невидимы глазу, оксиды железа, которые уже есть на лезвии, попадают с него на кожу и вызывают воспаление.

Неподходящая конфигурация станка - если волос срезается не полностью, мы начинаем давить на бритву и повреждаем кожу.

Грязные станки - если некачественно промыть лезвие после использования, то смесь волосков, средств для бритья, частиц эпителия, оставшихся после предыдущего раза, становится отличной средой для размножения бактерий. Они попадают в микроскопические ранки и появляются прыщи.

Жесткие средства - спиртосодержащие жидкости, антисептики сушат кожу. Могут появиться покраснения и даже ожоги, поэтому одеколоном в качестве ополаскивателя пользоваться не стоит.

Аллергия на косметику - если она содержит какие-то неподходящие именно для вас компоненты, попробуйте сменить средство.

Если вы все делаете правильно, но сыпь все равно не проходит, рекомендуем обратиться к врачу. Возможно, это симптом дерматологического заболевания или нарушения обмена веществ. Чтобы устранить их внешние проявления, необходимо пройти соответствующие обследования и устранить внутреннюю причину.

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