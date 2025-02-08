Некоторые люди по ошибке выбрасывают свои орхидеи, когда они еще живы.

Садовница Кармен Грант поделилась распространенным заблуждением относительно орхидей, когда люди выбрасывают свои цветы, ошибочно думая, что они умирают, в то время как их еще можно спасти.

Как пишет GBNews, она рассказала, что что орхидеи живы и дышат, даже если их листья опали

"Это большой секрет, о котором не знают многие люди, которые начинают ухаживать за орхидеями. Если листья на вашей орхидее начинают опадать, значит, она все еще жива. Не выбрасывайте орхидеи, если все цветы опали", - сказала садовница.

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Она также рассказала о методах полива, которым могут следовать люди, чтобы помочь орхидеям снова вырастить цветы.

Вместо того, чтобы поливать сверху, как комнатное растение, Кармен сказала, что нужно поливать орхидею ближе к краям, чтобы вода попадала вниз.

"Поливайте прямо у края горшка. Так вода не попадет в середину растения. Если вода попадет туда, ваша орхидея погибнет. Она сгниет", - предупредила садовница.

Она также предостерегает не переливать орхидеи. "Я поливаю свои орхидеи только раз в месяц. Лучше недополить, потому что если вы перельете, вы убьете корни", - говорит она.

Второй метод, который можно попробовать, — замочить орхидеи в воде примерно на 20–30 минут.

"Наполните емкость водой наполовину и замочите орхидею. Вам нужно убедиться, что вода не переливается в орхидею", - объяснил эксперт.

Кармен сказала, что, по ее мнению, этот метод является одним из самых эффективных методов ухода за орхидеями, но делать это следует только раз в месяц, чтобы избежать чрезмерного полива.

Опрыскивание субстрата орхидеи удобрениями также может быть очень полезным.

"Когда я опрыскиваю свои орхидеи, я опрыскиваю субстрат и стараюсь не опрыскивать корни растения. Распыляйте средство внутри горшка и старайтесь, чтобы оно попало в кору. Сделайте около двух или трех опрыскиваний, и это подкормит вашу орхидею на пару месяцев", - советует садовница.

Ранее садовники посоветовали лучшее удобреие для орхидей, которое поможет им зацвести.

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