Экперт советует не верить всему, что вы видите в соцсетях.

Многие водители ищут способы, чтобы уменьшить потребление топлива во время пользования автомобилем. В соцсети TikTok на эту тему завирусились видео, в которых говорится о том, что нужно ехать по автомагистрали с большими транспортными средствами, ведь это может улучшить экономию горючего. Однако основатель компании Sell My Car Online Тодд Бялашевский говорит, что это не так, а такой способ может привести к серьезным авариям, пишет Express.

"Хотя есть соблазн сэкономить деньги, где только можно, прицепное движение не является правильным решением. Во-первых, слишком близкое следование за автомобилем означает, что у вас ухудшается видимость окружающего пространства, ограничивается маневренность и сокращается время реакции. Все это повышает вероятность аварии. Не говоря уже о том, что в Великобритании езда в хвосте автомобиля является незаконной и может привести к серьезным штрафам. Утверждение, что этот хак сэкономит вам деньги, также не всегда соответствует действительности, поскольку дополнительная нагрузка на тормоза в конечном итоге приведет к расходам на их износ", - объясняет эксперт.

По словам Тодда, автомобилисты не должны доверять всем советам по вождению, которые они слышат в социальных сетях.

Видео дня

"Мораль этой истории заключается в том, что не стоит спешить верить всему, что вы видите в TikTok - многие из этих взломов приносят больше вреда, чем пользы. Поэтому, если вы отправляетесь в летнее путешествие, не забывайте соблюдать приличную дистанцию, чтобы обезопасить себя и других", - подытожил эксперт.

В то же время Бялашевский советует постоянно проверять правильное давление в шинах, чтобы повысить топливную экономичность. Если использовать точный манометр и воздушный компрессор, когда шины холодные, то водители смогут уменьшить сопротивление качению своего автомобиля. Это означает, что автомобиль будет тратить меньше энергии на трение.

Кроме того, водители могут уменьшить потребление горючего, убрав ненужные вещи из багажника или же выключив кондиционер на скорости менее 50 миль/ч (80 км/ч - УНИАН) и плавно ускоряясь, где это возможно.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее автомобильный механик Скотти Килмер рассказал о стильной машине, которая хорошо выглядит, однако может иметь проблемы с электричеством. В частности, многие водители рассказали, что страдали от неисправностей коробки передач, в то время, как многие другие имеют изношенные маховики и неправильно выровненные задние двери.

Также эксперт по подержанным автомобилям назвал модели авто, которых стоит избегать. Он отметил, что их проблема заключается в двигателе, который может часто ломаться.

"Я знаю, что в последнее время о нем много писали в прессе, но он также должен быть на первом месте в этом списке. Вы найдете этот двигатель в Fiesta, Focus, B-Max, C-Max - это как чума. Они есть везде, но вы не хотите расставаться со своими кровно заработанными деньгами за один из них, потому что, скорее всего, он будет работать плохо", - заметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: