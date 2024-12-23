Готовя яйца, стоит попробовать их совместить с томатной пастой, советует эксперт.

Если яйца пожарить в томатной пасте - получим классическое блюдо, но с несколько особый оттенком. Но важно сделать это правильно, отмечает эксперт по яйцам, шеф-повар Нельсон Серрано-Бахри на страницах издания Takeout.

Жареные яйца - это легкий и одновременно сытный завтрак. Многие любят есть яйца, просто приправленные солью и перцем, но, готовя этот продукт, стоит попробовать совместить его с томатной пастой, советует Серрано-Бахри.

Этот способ приготовления яиц может быть альтернативой для тех, кто не любит сладкого вкуса, присущего кетчупу. Однако при этом важно соблюсти технологию приготовления, отмечает специалист, ведь жарить яйца в томатной пасте неправильно - "это рецепт подгоревшей каши", предупредил он.

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"Томатная паста является высококонцентрированной и содержит сахар, который может карамелизироваться и быстро гореть на сильном огне. Сначала готовьте томатную пасту на слабом или среднем огне, чтобы она выпустила свою естественную сладость", - пояснил Серрано-Бахри.

Также, по его словам, нагревание пасты заранее помогает предотвратить ожог. После того, как паста немного поварится, рассказал эксперт, нужно сделать в ней небольшие лунки для яиц и уменьшить огонь, чтобы осторожно обжарить яйца. Кроме того, сообщил он, добавление небольшого количества воды или масла к пасте может помочь разжижить смесь и предотвратить горение.

Еще шеф-повар посоветовал к яичнице с томатной пастой добавлять немного чили или трюфельного масла, чтобы "дополнить насыщенность яичного желтка". Можно добавить свежую зелень, свежие травы, ароматные масла.

"Только не забудьте убедиться, что ваши яйца все еще хорошего качества, прежде чем готовить... Жарка, возможно, не самый здоровый способ приготовления яиц, но вкус, который вы получите от томатной пасты, стоит компромисса", - подытожил шеф-повар.

Ранее УНИАН рассказывал, как часто можно есть яйца. По мнению эксперта по питанию и здоровому образу жизни Саманты Кассетти, для большинства людей ежедневное употребление яйца станет хорошим источником белка и микроэлементов без повышенного риска для здоровья сердца. Эксперты подчеркнули, что одно яйцо в день будет полезным, но употребление большего количества может не иметь того же эффекта.

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