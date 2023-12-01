Этот метод и быстрее, и гораздо полезнее.

Энтузиасты кулинарии из Microwave Master Chef поделились альтернативным методом, как приготовить вкусную яичницу и не тратить при этом пять-десять минут на жарку на плите с большим количеством масла. Бесспорно, этот способ и быстрее, и гораздо полезнее для здоровья пишет Express.

Отмечается, что яичницу легко и просто можно приготовить в микроволновой печи всего за одну минуту:

"Рецепт яичницы, приготовленной в микроволновой печи, наиболее близок к жаренной на сковороде. Это очень просто и занимает всего одну минуту!".

Вместе с тем повара предупреждают, что, прежде чем готовить яичницу в микроволновой печи, необходимо несколько раз проколоть желток вилкой. Если этого не сделать, яйцо может забрызгать стенки микроволновки. Кроме того, яйцо желательно накрыть бумажным полотенцем.

Итак, чтобы приготовить яичницу в микроволновой печи, вам понадобится миска или чашка, бумажное полотенце, одно яйцо и одна столовая ложка растительного масла.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько яиц можно есть в день, чтобы не навредить здоровью.

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