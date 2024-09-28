Это базовое блюдо, к которому можно добавлять любимые ингредиенты.

Приготовление пищи для семьи может быть тяжелой работой и занимать много времени. Поэтому очень важно иметь в своем арсенале быстрые и питательные блюда.

Шеф-повар Джейми Оливер создал рецепт простой пасты с сосисками. Как пишет Ехргеѕѕ, это базовое блюдо, к которому можно добавлять любимые ингредиенты - грибы, прошутто или бекон.

Чтобы приготовить обед или ужин на четырех человек, нужно взять такие ингредиенты:

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чеснок - 3 зубчика;

чеддер - 50 г;

черствый хлеб или панировка - 50 г;

сушеный орегано - 2 ч.л;

оливковое масло;

сырые сосиски - 4 шт;

хлопья чили - щепотка;

банка томатов на 400 г - 3 шт;

ригатони, пенне или другая паста - 400 г.

Разогрейте духовку до 200ºC. Очистите и мелко нарежьте чеснок, натрите чеддер, а хлеб измельчите в кухонном комбайне. Последний шаг пропустите, если взяли уже готовую панировку.

Положите сухари в миску с одним из нарезанных зубчиков чеснока, щепоткой орегано, тертым сыром, а также щепоткой морской соли и черного перца. Сбрызните небольшим количеством масла и перемешайте все вместе.

Очистите сосиски от кожуры, разрежьте каждую на четыре равные части, скатайте из мяса шарики и положите в форму для духовки. Сбрызните небольшим количеством масла и обваляйте их в панировке. Выпекайте в духовке примерно 10 минут или до золотистого цвета и готовности.

Разогрейте немного масла в сковороде на среднем огне. Всыпьте туда оставшийся нарезанный чеснок и орегано, а также хлопья чили. Перемешайте и добавьте помидоры.

Добавьте щепотку соли и перца, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут, периодически помешивая.

Сварите пасту в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте на дуршлаг и перекиньте в большую форму для запекания.

Добавить шарики сосисок, полейте соусом и хорошо перемешайте. Посыпьте смесью сырной крошки и запекайте 15 минут или до золотистого цвета сверху.

Какие еще пасты можно приготовить

BBC Good Food поделилось секретом приготовления сливочно-чесночной пасты за 25 минут, а повар Джейми Оливер раскрыл, как можно собственными руками приготовить домашнюю пасту за 15 минут.

Также можно выбрать пасту с ветчиной и грибами. Вегетарианцы могут приготовить альтернативную версию со шпинатом и голубым сыром.

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