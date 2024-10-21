Для него нужно будет испечь тонкие бисквиты.

Тирамису может показаться сложным десертом, однако по рецепту Мэри Берри эта задача становится в несколько раз проще.

Как пишет Ехргеѕѕ, для приготовления понадобится форма 38x25 см, квадратная форма 18 см и термометр.

Для коржей потребуются:

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сливочное масло для смазывания

сахарная пудра - 100 г;

яйца - 4 шт;

мука - 100 г;

разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Также нужно будет приготовить начинку для этого десерта. Он потребует некоторых ингредиентов:

растворимый кофе - 1 ст.л.;

кипяток - 150 мл;

бренди - 100 мл;

маскарпоне - 3 упаковки по 250 г;

двойные сливки - 300 мл;

сахарная пудра - 3 ст. л;

натертый черный шоколад - 65 г.

Для украшения дополнительно понадобится нарезанный на кусочки черный шоколад (100 г) и какао-порошок (2 ст.л.). Разогрейте духовку до 180C (160C вентилятор/газ четыре). Форму 35x25 см застелите пергаментом.

Яйца и сахар взбивайте в течение 5 минут. Смесь должна стать бледной и густой. Просейте муку и осторожно вмешайте ее металлической ложкой. Тесто перелейте в форму и наклоните, чтобы выровнять поверхность. Выпекайте в течение 20 минут до золотисто-коричневого цвета. Охладите в форме в течение пяти минут, затем переверните на решетку и дайте полностью остыть.

Теперь перейдем к начинке. Растворите кофе в кипятке и добавьте бренди. Когда бисквит и кофе остынут, разрежьте корж пополам, чтобы получилось два тонких бисквита одинаковой ширины.

Используя основу квадратной формы как ориентир, вырежьте два квадрата по 18 см. Выстелите дно и бока формы длинными прямоугольниками пергамента. Его должно быть много, чтобы потом можно было за края извлечь десерты.

Взбейте маскарпоне до однородности, постепенно добавьте сливки и пудру. Должен получиться нежный крем. Теперь можно собирать десерт.

Положите один слой бисквита на дно формы. Ложкой налейте одну четверть смеси кофейного бренди и накройте слоем крема. Посыпьте третью часть натертого шоколада. Повторяйте так пока не закончатся ингредиенты. Поместите десерт охлаждаться.

В это время растопите половину нарезанного шоколада на водяной бане. Он должен нагреться до 53°C. Снимите с огня и добавьте остальной шоколад. Помешивайте пока смесь не остынет до 31°C или просто немного загустеет.

В кондитерский пакет поместите шоколад. На пергаменте для выпечки сделайте тоненькие узоры - они застынут и станут твердыми. Посыпьте охлажденный торт какао-порошком и украсьте шоколадным декором.

Что еще вкусного приготовить

Крем из сливочного сыра может быть идеальным вариантом для тех, кому не нравятся слишком сладкие начинки.

Простые рецепты десертов - это настоящая находка. Лимонный бисквит Мерри Берри является одним из таких.

Песочное печенье из трех ингредиентов также является прекрасным вариантом.

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