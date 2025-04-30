Непримечательное наречие после одной перепалки стало популярным в сети.

Слово "обоюдно" – это наречие, которое само по себе довольно сухое и до недавнего времени больше ассоциировалось с деловым общением, чем с неформальным. Однако восприятие этого слова и сфера его использования изменились летом 2024 года, после того, как в РФ "отличился" игрок одной из самых известных медиафутбольных команд страны-агрессора - 2Drots, Иван Коршунов (прозвище "Корш").

Вот что значит "обоюдно" - мем с историей

Футболисты 2Drots в начале лета 2025-го возвращались поездом из Нижнего Новгорода, где победила своего принципиального соперника – "Амкал", в Москву. В поезде проводница "наехала" на некоторых спортсменов - обвинила в хамстве и в том, что они нетрезвы.

В частности, на видео попал "Корш". Именно во время его перепалки с проводницей и зародился мем "обоюдно". Проводница попросила "Корша" показать документы, которые удостоверяют его личность, а он в ответ попросил ее показать свои. Женщина сказала, что показывать ничего не будет, поскольку находится на работе.

Видео дня

После этих слов футболист показал жест – все пальцы зажаты в кулак, а оттопырены только большой палец и мизинец, и бросил "обоюдно".

Жест и слово завирусились в TikTok – их начала повторять подростки, взрослые, а позже "взяли на вооружение" и популярные блогеры. Тренд добрался и до украинского сегмента интернета.

Что такое "обоюдно"

Это слово означает "взаимно", может указывать на то, что у обеих сторон есть что-то общее или что-то касается их обоих.

То есть, если попробовать истолковать, что означает "обоюдно" в ответе Коршунова проводнице, то можно предположить следующее: возможно, футболист намекал, что и он находится на работе. Теперь это слово можно назвать частью молодежного интернет-сленга.

Ранее УНИАН писал песне, которая в рунете стала первым хитом-мемом в 2025-м – речь идет о композиции "Сидим с бобром за столом". Песня быстро завирусился. Исполняют "Бобра" российские певцы Андрей Попов и Вячеслав Скрипка. Трек впервые прозвучал на шоу "Прослушка" в прошлом году.

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