Спатифиллумы порадуют вас белыми цветами, если вы правильно организуете для них уход.

Спатифиллум известнен своими белыми цветами и богатой зеленью. Обычно эти цветы называют неприхотливыми, однако владельцы этих цветов зачастую сталкиваются с проблемой - они не хотят цвести, зелень поникает и появляются крапчатые листья. Об этом пишет express.

По словам эксперта из Balcony Garden Web, при первой покупке спатифиллума следует выбрать "взрослое" растение.

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"Для достижения наилучших результатов приобретите зрелое растение; молодые растения спатифиллума не цветут", - советует садовод. Лучше всего, по словам эксперта, купить одно- или двухлетнее растение.

Если же у вас уже есть спатифиллум, то его тоже можно заставить цвести, однако следует выполнить несколько важных условий.

Садовод рассказал, что спатифиллуму нужно много света, поэтому растение, скорее всего, будет процветать возле окна.

Еще один ключевой момент - держат корни растения в тесноте. Если горшок не будет большим растение направит свою энергию на цветение, а не на увеличение корневой системы.

Гибберелловая кислота, которая обычно содержится в удобрениях для растений, также будет способствовать цветению спатифиллума, говорит эксперт.

Садовник также указала на важность поддержания правильной температуры. В комнате должно быть от +18 до +26 градусов, а колебания температуры могут вызвать стресс у стапифиллума, препятствуя его цветению.

Напоминим, ранее эксперт по садоводству Джейн Доббс рассказала, как сделать так, чтобы спатифиллум зацвел осенью.

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