Постоянная нехватка сна может быть основной причиной того, что вы постоянно чувствуете себя таким истощенным.

У каждого из нас бывают дни, когда мы чувствуем себя полностью истощенными, не так ли? Тем не менее, для некоторых из нас это ощущение постоянной усталости, кажется, стало нормой, а не исключением.

Вы когда-нибудь задумывались почему? Дело в том, что причиной постоянной усталости может быть не стрессовая работа или ряд неудач, которые заставляют вас чувствовать себя уставшими. Как пишет Hackspirit, причиной этого состояния могут быть ваши ежедневные привычки.

1. Недостаточное время для сна

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Постоянная нехватка сна может быть основной причиной того, что вы постоянно чувствуете себя таким истощенным.

Ваш разум и тело нуждаются в определенном количестве отдыха, чтобы эффективно функционировать. И когда вы не даете им достаточно времени для перезарядки, вполне естественно, что они начинают работать на пределе.

2. Пропуск завтрака

Начинать день, не заправляя свой организм, – это все равно, что пытаться ехать на машине без бензина. Это просто не работает.

Возьмите себе за правило каждое утро есть здоровый завтрак. Постоянное чувство истощения значительно уменьшится.

3. Жизнь в цифровом мире

Наши телефоны, планшеты, ноутбуки – сегодня как продолжение нашего тела. Что первое, что многие из нас делают, когда просыпаются? Мы проверяем телефоны.

А последнее, что мы делаем перед тем, как лечь спать? Как вы уже догадались, прокрутка социальных сетей или проверка электронной почты.

Но вот в чем проблема. Это постоянное цифровое взаимодействие истощает. Это как бесконечная беговая дорожка уведомлений, обновлений, сообщений и информационной перегрузки. Это негативно влияет на нашу психическую энергию, заставляя нас чувствовать себя постоянно истощенными.

Речь идет не о том, что вам следует отключиться от сети или вообще отказаться от технологий. Но перерыв от экранов время от времени, особенно перед сном, может творить чудеса с вашим уровнем энергии.

4. Пренебрежение потреблением воды

Этот пункт может вас удивить. Но задумайтесь, как часто вы забываете пить воду в течение дня?

Обезвоживание может заставить вас чувствовать себя уставшими, вялыми и истощенными. Вода необходима почти для каждой функции нашего организма. Когда мы пьем недостаточно, наш организм пытается выполнять эти функции эффективно, что приводит к ощущению усталости.

5. Накопление стресса

Стресс – это часть жизни, от него никуда не деться. Но хронический стресс может быть причиной того, что вы постоянно чувствуете себя истощенным.

Стресс запускает реакцию нашего организма "бей или беги", высвобождая приток гормонов, которые могут оставить нас чувствовать себя истощенными, когда адреналин иссякнет.

Что делать? Найти эффективные способы управления уровнем стресса. Это могут быть физические упражнения, медитация или просто выделение времени для себя.

6. Пренебрежение заботой о себе

Жизнь может быть напряженной. Между работой, семьей, домашними делами и всем остальным легко поставить себя в конец списка приоритетов.

Но помните, что уделять время себе – это не эгоистично и не снисходительно. Это очень важно. Когда мы постоянно находимся в движении, не находя времени на перезарядку, мы в конечном итоге чувствуем себя истощенными.

Но когда мы ставим заботу о себе в приоритет, мы не только даем нашему телу и разуму столь необходимый перерыв, но и пополняем свою энергию. Независимо от того, читаете ли вы книгу, принимаете ли долгую ванну или просто спокойно сидите несколько минут каждый день – все это имеет значение.

7. Игнорирование сигналов своего тела

Самая важная вещь – слушать свое тело. Наше тело невероятно умное. Оно подает нам сигналы, когда что-то выходит из равновесия, когда нам нужно замедлиться, отдохнуть или пополнить запасы воды.

Чувство усталости может быть способом вашего тела сказать вам, что ему нужна забота. Если игнорировать эти признаки и не учитывать их, это может привести к хронической усталости и другим проблемам со здоровьем.

Поэтому начните обращать внимание на то, что говорит вам ваше тело. Оно знает, что ему нужно, и чаще всего оно право.

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