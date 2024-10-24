В осенне-зимний период эти цветы нуждаются в дополнительной заботе.

Орхидеи являются одними из самых популярных комнатных растений благодаря простоте ухода. Однако иногда становится настоящим квестом заставить их цвести.

"Когда дни становятся короче, им просто не хватает света, чтобы получить энергию, необходимую для выращивания цветов. Орхидеи, например, любят свет - около 12-14 часов в сутки. Когда наступает осень с более короткими днями, они могут воспринять это как знак немного отдохнуть от цветения", - пояснил в интервью Express эксперт по флористике Дэвид Дэниер.

Кроме того, орхидеи - это тропические растения и, когда наступает осенний холод, они замедляют свой рост и сосредотачиваются на сохранении энергии, а не цветении. Чтобы помочь своим цветам, можно использовать питательные вещества. Однако не обязательно использовать дорогие магазинные удобрения. Большинство из нужного уже у вас дома.

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Кофейная гуща

Не выбрасывайте использованную кофейную гущу. Она является прекрасным источником азота, который помогает листьям расти сильнее и здоровее, чтобы растение могло сохранять больше энергии.

Кофейная гуща способствует росту, а также защищает от вредителей, поскольку большинство насекомых не выносят ее запаха.

Чтобы подкармливать орхидею кофе, нужно развести одну ложку остатков гущи с холодной водой и поливать так растение раз в месяц. Однако будьте осторожны и не используйте этот способ слишком часто, чтобы не навредить цветам.

Яичная скорлупа

Измельченная яичная скорлупа укрепляет корни, благодаря чему растение получает больше питательных веществ, а также влияет на гормональные функции, что помогает комнатным растениям цвести.

"Яичная скорлупа является отличным природным источником кальция, который может помочь предотвратить такие проблемы, как загнивание цветов, и улучшить общее состояние растений. Орхидеи могут получить пользу от дополнительного кальция для укрепления своих корней и поддержания здоровых листьев. Вы можете измельчить яичную скорлупу и смешать ее с почвой или замочить в воде, чтобы сделать простой "чай" для полива растений", - советует эксперт.

Важно хорошо промыть скорлупу. Если там останутся частички яиц, это повлечет развитие вредителей. Затем оставьте скорлупу высохнуть и измельчите. Далее можно либо развести смесь в воде и поливать, либо вмешать ее в почву.

Яичная скорлупа будет медленно разрушаться и обеспечивать постоянное поступление питательных веществ, чтобы помочь комнатному растению цвести.

Биогумус

Его вам придется все же покупать отдельно, однако это средство - одно из лучших природных удобрений для комнатных растений. Биогумус богат азотом, фосфором и калием. Это три основных питательных вещества, которые необходимы, чтобы оставаться здоровыми.

Азот стимулирует рост листьев, калий помогает регулировать потребление воды, а фосфор является питательным веществом, необходимым для выращивания цветов.

"Мы, садоводы, называем его "черным золотом", биогумус наполнен питательными веществами и улучшает дренаж. Вы можете осторожно смешать его в горшечную смесь или посыпать небольшим количеством почвы для медленного высвобождения питательных веществ... Это позволит вам наслаждаться комнатными растениями в течение холодных месяцев", - посоветовал Дэвид.

Советы по цветам

В осенне-зимний период орхидеи требуют особого ухода, ведь переменчивая погода может значительно повлиять на их здоровье. В частности растениям может понадобиться и регулирование света, чтобы они смогли процветать в условиях короткого дня и прохладных температур.

Ранее эксперт назвала место, куда нельзя ставить орхидеи. По ее словам, нельзя размещать цветы под прямыми солнечными лучами, ведь хрупкие листья орхидей могут сгореть всего за несколько часов.

Также эксперты рассказали, как правильно и часто поливать орхидею.

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