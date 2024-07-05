Это гарантирует идеально спелый арбуз каждый раз.

Летом ничего не освежает лучше, чем арбуз, который содержит 92% воды. Однако, чтобы насладиться сочным фруктом, стоит знать, как правильного его выбрать. Портал Allrecipes назвал главную хитрость, как узнать, что арбуз зрелый.

Эксперт рассказал, чтобы выбрать сладкий и сочный арбуз нужно осмотреть пятно на его нижней стороне. Именно по цвету донышка лучше всего определить созрел арбуз или нет.

"Чтобы выбрать лучший, наиболее спелый арбуз, обратите внимание на его основу слегка желтого, почти кремового цвета. Когда вы видите это, вы знаете, что арбуз будет идеально спелым и готовым к употреблению. С другой стороны, если арбуз имеет бледно-зеленое или белое пятно на основе, это означает, что он еще не созрел", - говорится в материале. Видео дня

Кроме использования этой подсказки, можно воспользоваться другим способом. Так, эксперт советует купить незрелый арбуз заблаговременно до нужного вам события, например, дня рождения или пикника, и подождать несколько дней, пока он пожелтеет. Только после этого есть, ведь он уже будет сладким.

Также зрелость фрукта можно определить по звуку. Нужно взять арбуз и постучать по нему как в дверь. Если звук глубокий и пустой, как в баране, смело можете покупать арбуз, если нет - ищите другой.

Арбузы в Украине

Как ранее писал УНИАН, фермеры из Харьковщины вырастили арбузы на Прикарпатье и удивили всех. Они рассказали, что из-за войны были вынуждены покинуть свой дом и уехать в более безопасные регионы.

Также УНИАН сообщал, в Украине уже начали продавать первые арбузы. Первый урожай начали собирать фермеры на юге и Закарпатье. Отпускные цены на первые партии в среднем на 11% выше, чем в начале сезона прошлого года.

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