Можно получить обезвоживание, аллергию и даже обморожение кожи.

В уходе за кожей огурцу часто выделяют значительное место в медиа - можно встретить видео, на которых этот овощ используют для протирания лица или масок.

Недавно в Tik-Ток завирусилось видео блогера Эдди Бекман, которая использовала замороженный огурец для массажа, чтобы сделать свою кожу "сияющей и красивой".

"Он имеет массу дополнительных преимуществ, которых нет у обычного льда или роликов для льда", - пояснила она.

Видео дня

Речь идет об увлажнении, охлаждающем эффекте и уменьшении воспаления. Впоследствии другая тиктокерка Селина да Силва опубликовала похожее видео, назвав огурец "природным гуаша". Ее ролик набрал более 10 миллионов просмотров.

Что говорят о пользе огурца для лица косметологи

Хотя низкая стоимость и простота могут соблазнить людей попробовать этот способ ухода за кожей, эксперты отмечают, что замороженные огурцы не могут улучшить вашу кожу.

"Огурцы могут увлажнять организм, но также могут иметь раздражающие побочные эффекты", - сказала Health Ким Чанг, косметолог из Медицинского колледжа Бейлора.

Прием с замороженными огурцами довольно прост: большинство людей просто отрезают один конец овоща, кладут его в морозильную камеру, а затем протирают лицо как бы валиком.

Одни люди наносят замороженный огурец на кожуру короткими сеансами, тогда как другие рекомендуют оставлять овощ на более долгие периоды времени. Чаще всего они утверждают, что огурец может уменьшить отечность, уменьшить признаки старения, успокоить солнечные ожоги, предотвратить акне, увлажнить кожу и уменьшить гиперпигментацию.

Как огурец влияет на кожу лица

Как отметил доктор медицинских наук, директор косметических и клинических исследований в отделении дерматологии больницы Маунт-Синай Джошуа Цайхнер, огурец действительно может положительно повлиять на кожу.

"Огурцы имеют высокое содержание воды, поэтому их обычно наносят на кожу для увлажнения и успокоения. Если взять его непосредственно из холодильника, ощущение охлаждения также помогает сужать кровеносные сосуды и уменьшать отечность", - отметил он.

Использование холода для сужения кровеносных сосудов может помочь "коже успокоиться после тренировок и тепла, а также сделать ее подтянутой. Однако Цайхнер говорит, что подобный эффект вызывает и обычный кубик льда.

Дорис Дэй, доктор медицинских наук, клинический адъюнкт-профессор дерматологии в Школе медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета, добавила, что подобное воздействие непродолжительно. И хотя в огурцах есть природные успокаивающие элементы, такие как антиоксиданты и витамины, кожа может даже не усвоить их. Более того, продукция, используемая поверх кожи, требует определенного типа механизма доставки, чтобы помочь в процессе проникновения.

По словам экспертов, на самом деле использование огурцов на лице может даже ухудшить состояние кожи.

Почему не надо использовать огурец для лица

Во-первых, эти овощи могут вызвать воспаление кожи, особенно у людей с такими заболеваниями, как экзема, акне или псориаз. Кроме того, можно получить ожог.

"Короткий контакт с низкими температурами не должен быть проблематичным. Но длительное воздействие на самом деле может нанести вред, вызвать такие состояния, как обморожение, обморожение или даже расщепление жира под кожей", - предостерег Цайхнер.

Оставлять огурцы комнатной температуры на коже также может быть проблемой - хотя его используют для увлажнения, при долгом контакте огурец может обезводить кожу.

"Поскольку вода из огурца высыхает из кожи, она будет оттягивать воду из вашей кожи и в конечном итоге еще больше высушивать ее", - сказала Дэй.

Существует также риск того, что огурцы могут переносить бактерии, которые могут раздражать кожу, особенно вокруг чувствительных участков, таких как глаза или рот. Зафиксировано много случаев, когда люди обращались в больницу из-за аллергической реакции на натирание огурцами лица и накладывание его на глаза.

"Лучший способ использовать огурец для здоровья кожи - это есть его или добавлять в смузи", - сказала Чанг.

Как улучшить состояние кожи

Как сообщал УНИАН, добавленные сахара - причина воспалений, из-за чего кожа может выглядеть опухшей и раздраженной. Хроническое воспаление может привести к кожным высыпаниям, покраснениям и отекам. Прежде чем отказываться от сладкого, обратите внимание на привычки, которые могут побудить есть больше сладостей.

Также рассказывалось, какой SPF выбрать, чтобы не сжечь кожу ультрафиолетом.

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