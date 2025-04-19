Все ингредиенты. скорее всего, уже есть у вас дома.

Женщина поделилась необычным лайфхаком, который помогает ее орхидеям зацвести дома всего за одну неделю, и все, что для этого нужно – это вода и один продукт, который есть у каждого на кухне – чеснок.

Как пишет Mirror, чеснок может принести пользу практически любому садовому или комнатному растению. Его аромат не только отпугивает некоторых вредителей, он также служит эффективным удобрением почвы благодаря высокому содержанию фосфора, который способствует обильному росту растений, и калия, который поддерживает здоровье листьев, плодов и цветов.

Один из методов — положить остатки чесночной кожуры в почву, но пользоватеницаь TikTok @judybaogarden поделилась более эффективным лайфхаком по использованию чеснока, особенно для орхидей. Она утверждает, что этот способ "помогает цветку расцвести уже через неделю".

Видео дня

Ве что вам нужно - полиэтиленовый пакет, один зубчик чеснока и бутылка воды объемом 500 мл.

Чтобы создать водный раствор чеснока, просто поместите чеснок в полиэтиленовый пакет, раздавите его, а затем добавьте в бутылку с водой. Хорошенько встряхните его и уберите его хотя бы на один день — а еще лучше, дайте ему настояться два-три дня в прохладном и темном углу, прежде чем использовать.

Не забудьте профильтровать чесночный настой – так он дольше останется свежим. Он может храниться в холодильнике в течение нескольких месяцев.

Ранее флорист назвал два ключевых правила, благодаря которым орхидея порадует вас долгим цветением.

Вас также могут заинтересовать новости: