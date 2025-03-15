Комнатные растения необходимо подкармливать весной, чтобы они получали питательные вещества, необходимые для цветения.

Орхидеи - одни из самых популярных комнатных растений благодаря простоте ухода, но для того, чтобы они цвели как следует, их все равно нужно удобрять. Весной для большинства растений наступает сезон вегетации, и им требуются дополнительные питательные вещества, которые помогут улучшить их цветение.

"Пополнение питательных веществ в почве в течение вегетационного периода поможет растениям стать сильнее и здоровее, повышая их устойчивость к стрессам и болезням", - рассказала эксперт Джилана Томас изданию Express.

Однако вам не обязательно тратить много денег на подкормоку, ведь вы можете легко сделать ее самостоятельно, используя лишь остатки отходов на кухне.

Видео дня

Простой способ помочь комнатным растениям зацвести - это подкормить их рисовой водой, которая богата питательными веществами, необходимыми растениям для роста, а также витаминами, содержащими крахмал, и аминокислотами, которые способствуют лучшему цветению.

"Рисовая вода отлично подходит для пополнения азота, фосфора и калия в дополнение к полезным бактериям и сахару. Разные виды риса имеют разную питательную ценность, но любой вид будет полезен для растений", - отметила эксперт.

Рисовая вода также поможет стимулировать развитие корней и оздоровить почву. Это более щадящий способ обеспечить комнатные растения необходимыми питательными веществами без использования химических или синтетических удобрений.

Как сделать рисовую воду для полива растений:

Для начала сохраните воду, оставшуюся после варки риса. Обязательно используйте воду без соли и приправ. Подождите, пока вода остынет, и перелейте ее в банку с крышкой. Она может храниться при комнатной температуре до пяти дней. При подкормке комнатных растений смешайте одну часть рисовой воды с тремя частями чистой водопроводной воды.

Рисовую воду необходимо разбавлять, потому что в ней высокая концентрация питательных веществ. Если подкармливать растения концентрированной рисовой водой, питательных веществ будет слишком много.

Раз в четыре недели весной и летом подкармливайте свои орхидеи этой подкормкой.

Ранее УНИАН писал, что садовница назвала натуральное удобрение, от которого орхидеи "взорвутся" цветами.

Вас также могут заинтересовать новости: