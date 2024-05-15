Эта эккстремально низкокалорийная диета основана на потреблении готовых продуктов с контролируемой калорийностью, таких как коктейли и супы.

Верити Бэмбери из Великобритании похудела на 126 фунтов (около 57 килограммов) за 13 месяцев с помощью очень низкокалорийной и противоречивой Кембриджской диеты, также известной как диета 1:1.

Как пишет NY Post, женщина рассказала, что она всегда боролась с лишним весом. В самый тяжелый момент она весила 135 килограммов при росте 165 сантиметров.

Она отмечает, что пробовала сидеть на диете бесчисленное количество раз, но не достигала результата. Бэмбери объяснила свою проблему жадностью — "я просто не знала, когда отключиться".

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Решив попробовать кембриджскую диету, она сбросила 5 килограммов за первую неделю и почти 13 килограммов за первый месяц.

Что такое кембриджская диета

Кембриджская диета, сейчас известная как диета 1:1, - план экстремального питания, разработанный в 1960-х годах, основан на потреблении продуктов с контролируемой калорийностью, таких как коктейли и супы.

При этом многие эксперты по питанию выражают обеспокоенность по поводу безопасности диеты, особенно ее этапов, "основанных на голодании", а некоторые отмечают, что ее "следует применять только под пристальным наблюдением медицинского работника".

Со своей стороны, Бэмбери сказала, что быстро сбросила вес на этой "жесткой" диете. Сейчас она весит около 89 килограммов.

Также она утверждает, что ее отношение к еде изменилось в лучшую сторону.

"На Рождество я позволила себе несколько вкусных лакомств в умеренных количествах, а не набросилась на целый торт. Я просто съела ложку, и этого было достаточно, чтобы удовлетворить меня", - поделилась она.

Также она рассказала, как изменилось ее питание до и после диеты.

До диеты

Завтрак: тост или сладкая каша.

Обед: сэндвич, плитка шоколада и сладкий напиток.

Ужин: большие порции спагетти болоньезе с чесночным хлебом, фахитас с сыром или фаст-фуд.

Закуски: печенье "Бурбон", шоколадные батончики, конфеты.

После диеты

Завтрак: фрукты и йогурт.

Обед: салат из тунца.

Ужин: курица с салатом или жареными овощами.

Перекусы: низкокалорийная плитка шоколада.

Ранее УНИАН рассказывал историю женщины, которая похудела на 70 килограммов после соблюдения правила 80-20. Оно состоит в том, что 80% пищи, которую вы едите, должно быть полезной для здоровья, а остальные 20% можно посвятить тому, что дает вам удовольствие.

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