Как на украинском будет "поправляйся" - пожелание скорейшего выздоровления? Мы спросили у языковеда.

Когда кто-то болеет, часто говорят: "Поправляйся!" или "Поправляйся скорее!". Однако это калька с русского языка. На украинском языке такое пожелание звучит иначе. Как именно - УНИАН спросил у языковеда Ларисы Чемерис.

Как будет на украинском языке "поправляйся"

Вот что говорит о значении слова "поправлятися" "Словарь украинского языка" (СУМ):

меняя позу, устраиваться удобнее;

уточнять или исправлять сказанное;

изменить свой характер, поведение к лучшему, исправиться;

меняться к лучшему, улучшаться.

Есть также и значение "поправляться" как "выздоравливать".

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/ Восстанавливать свои силы, укреплять здоровье; выздоравливать.

"Пан Дерижанов з весни щось було дуже розкашлявся й змарнів, аж було шкода на нього дивитися; тепер знову начебто одужує" (Леся Українка, V, 1956, 226);

"Минуло два тижні. Хворий швидко одужував" (Володимир Гжицький, Чорне озеро, 1961, 18);

"Відтоді як виїхав із Криворівні, тяжко ходжу і не можу досі одужати" (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 439);

Образно. Слов'янська культура живе й одужує від ран, черпаючи сили в непереможному єднанні оновленої слов'янської демократії... (Радянська Україна, 11.XII 1946, 6).

// Вылечиваться, подлечиваться (о чем-либо).

"Почуваюся краще, шлунок одужує" (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 346);

"Її нерви за літо не дуже-то видужали, і нам усім неможливо важко було витримати з її нервовими примхами" (Леся Українка, V, 1956, 416).

// Укрепляться, улучшаться (о здоровье).

"Здоров'я моє поправляється. Через два тижні, мабуть, уже хоч потихеньку, а буду ходити" (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 160);

"Здоров'я графа значно покращилося" (Іван Франко, VII, 1951, 12)".

Впрочем, как рассказала УНИАН языковед Лариса Чемерис, хотя в некоторых словарях и есть слово "поправляйся", оно не приходится по душе. Языковед советует избегать употребления "поправляйся" как пожелание больному и вместо этого использовать один из следующих вариантов:

одужуй;

видужуй;

здоровшай.

Кроме них, можно также сказать: "Набирайся сил!".

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