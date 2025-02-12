Когда кто-то болеет, часто говорят: "Поправляйся!" или "Поправляйся скорее!". Однако это калька с русского языка. На украинском языке такое пожелание звучит иначе. Как именно - УНИАН спросил у языковеда Ларисы Чемерис.
Как будет на украинском языке "поправляйся"
Вот что говорит о значении слова "поправлятися" "Словарь украинского языка" (СУМ):
- меняя позу, устраиваться удобнее;
- уточнять или исправлять сказанное;
- изменить свой характер, поведение к лучшему, исправиться;
- меняться к лучшему, улучшаться.
Есть также и значение "поправляться" как "выздоравливать".
/ Восстанавливать свои силы, укреплять здоровье; выздоравливать.
"Пан Дерижанов з весни щось було дуже розкашлявся й змарнів, аж було шкода на нього дивитися; тепер знову начебто одужує" (Леся Українка, V, 1956, 226);
"Минуло два тижні. Хворий швидко одужував" (Володимир Гжицький, Чорне озеро, 1961, 18);
"Відтоді як виїхав із Криворівні, тяжко ходжу і не можу досі одужати" (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 439);
Образно. Слов'янська культура живе й одужує від ран, черпаючи сили в непереможному єднанні оновленої слов'янської демократії... (Радянська Україна, 11.XII 1946, 6).
// Вылечиваться, подлечиваться (о чем-либо).
"Почуваюся краще, шлунок одужує" (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 346);
"Її нерви за літо не дуже-то видужали, і нам усім неможливо важко було витримати з її нервовими примхами" (Леся Українка, V, 1956, 416).
// Укрепляться, улучшаться (о здоровье).
"Здоров'я моє поправляється. Через два тижні, мабуть, уже хоч потихеньку, а буду ходити" (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 160);
"Здоров'я графа значно покращилося" (Іван Франко, VII, 1951, 12)".
Впрочем, как рассказала УНИАН языковед Лариса Чемерис, хотя в некоторых словарях и есть слово "поправляйся", оно не приходится по душе. Языковед советует избегать употребления "поправляйся" как пожелание больному и вместо этого использовать один из следующих вариантов:
- одужуй;
- видужуй;
- здоровшай.
Кроме них, можно также сказать: "Набирайся сил!".