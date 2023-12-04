Если вы чувствуете, что "дошли до ручки", возможно, пришло время пересмотреть свой образ жизни.

Чувствуете, что вам не хватает сил и времени, чтобы справиться со всеми проблемами и задачами в течение дня? Возможно, именно сейчас настало для того, чтобы навести минимальный порядок в своей жизни – избавиться ненужных вещей и привычек, которые отнимают и ваше время и, что самое главное, ваши силы.

Издание New Trader назвало 10 вещей, явлений и плохих привычек, которые стоит оставить в прошлом в первую очередь.

1. Мелкий беспорядок, занимающий место

Беспорядок накапливается незаметно, особенно в случае с бумажками, такими как почта, квитанции и заметки. Сначала вы не обращаете внимания на эти мелочи, но со временем беспорядка становится все больше, он перегружает ваше пространство физически и морально. Поэтому время от времени перебирайте свои полки, ящики и рабочие столы выбрасывая все лишнее и ненужное, и складывая в специально предусмотренные места то, что вам еще понадобится.

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2. Токсичная дружба

Если у вас есть друг, который создает вам проблемы, а не радость дружеского общения, возможно, пришло время переосмыслить целесообразность этих отношений. Начните вежливо дистанцироваться, не резко, а постепенно.

3. Самобичевание

Следите за своим внутренним голосом. Обратите внимание, на чем сосредоточены ваши размышления про себя. Если вы слишком много думаете о негативе, пора серьезно поработать над своим внутренним общением с самим собой. Научитесь сосредотачивать мысли на позитиве, а не на проблемах.

4. "Мусорные" подписки в социальных сетях

Некоторые люди бездумно подписываются на множество страниц в соцсетях. Их новостная лента забита тоннами ненужного контента, от которого нет никакой пользы. Проверьте, не о вас ли эта история? Отмените подписку на все учетные записи, контент от которых не приносит вам ничего полезного, но отнимает время, а возможно еще и портит настроение.

5. Нездоровая пища

Самочувствие, в том числе и ваше эмоциональное состояние, во многом зависит от вашего меню. Сейчас мы говорим не об экстремально здоровой диете, а лишь о том, что обедать фастфудом изо дня в день – это одна из вещей, которая на самом деле крадет у вас энергию и силы. Просто не злоупотребляйте тяжелой едой, и все тут.

6. Хаотичные траты денег

Постоянная нехватка финансов - одна из тех вещей, которая способна загнать вас в перманентную депрессию. И парадокс в том, что обычно, проблема не в низких заработках, а в бездумных расходах. В интернете полно советов, как навести порядок в собственных финансах, поэтому нет смысла долго здесь это объяснять. Просто научитесь пользоваться деньгами, как положено взрослому человеку.

7. Привычки, съедающие время

Хроническое промедление с важными проектами, бездумная потеря часов на просмотр видео в Интернете или даже сплетни с коллегами могут тратить драгоценное время. Избавьтесь от этих привычек, составив четкий график для своего рабочего дня и придерживаясь его. Вознаграждайте себя, когда вы придерживаетесь этого графика.

8. Спиртное и сигареты

О вреде для организма от этих дурных привычек вы знаете и без нас. Если уж вы и сами чувствуете, что вам не хватает сил, то может это и есть тот момент, когда стоит избавиться от действительно лишнего в вашей жизни?

9. Работа, которую ненавидишь

Нужно что-то изменить, если ваши рабочие будни стали деморализующими или лишенными смысла. Начните обдумывать альтернативные варианты карьеры, к которым вы могли бы перейти, даже если для этого нужно кардинально изменить жизнь. Добавление полноценной деятельности, которая соответствует вашим увлечениям вне работы, помогает, пока вы не сможете внести профессиональные изменения.

10. Неприятные воспоминания, которые вас беспокоят

Старые раны, вызванные большими сожалениями, оскорблениями и ошибками, могут помешать вам продвинуться вперед, если вы оставите их при себе навсегда. Ведите дневник, обратитесь за консультацией к специалисту, пообщайтесь с друзьями, которые поддержат вас, чтобы помочь разобраться с сожалением. Откажитесь от ожидания совершенства и помиритесь с собственным прошлым. У вас будут светлые дни, если вы не позволите теням прошлого затмить их.

Другие советы для тех, кто хочет улучшить качество своей жизни

Как писал УНИАН, специалисты рассказали, как некоторые привычки могут быть похожи на погружение в источник молодости. Регулярная физическая активность - это способ номер один чувствовать себя лучше и моложе. Но это не единственный совет.

Также мы рассказывали, как побороть в себе чрезмерную прямолинейность, что отталкивает от вас других людей.

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