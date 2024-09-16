Советский диктатор стал важным источником финансирования во время становления большевистской партии.

Прежде чем Иосиф Сталин пришел к абсолютной власти в Советском Союзе, который он держал с помощью террористической сети, он сделал себе репутацию разбойника и грабителя банков. Как сообщает History Hit, об этом в третьей части фильма "Россия: подъем Сталина" рассказывает исследователь доктор Пабло Де Орельяна.

Издание напоминает, что Сталин родился как Иосиф Джугашвили в конце 19 века в Грузии, которая тогда была колонией Российской империи. Оскорбленный царской тиранией, он со временем привязался к ленинизму. Но его сотрудничество с большевиками было в стороне от "подвохов" и ограбления банков. После побега с матерью от отца-алкоголика Сталина отправили в семинарию в Тбилиси. Но он не был религиозным. Вместо этого он увлекся "революционными текстами".

"Мне кажется, ему становилось вполне понятно, что вещи, которые он ненавидел в своем мире, бедность, жестокость русских офицеров и тайной полиции, не могут быть решены через религию. Сначала Сталин был более националистичным и хотел поднять позиции Грузии в Российской империи. Но довольно быстро он становится социалистом", - говорит де Орельяна. Видео дня

По его словам, Сталин убедился, что все нужно изменить, и что изменения должны быть насильственными и революционными.

"Его ранняя деятельность заключалась в рабочих забастовках, написании памфлетов, организации рабочих движений. Он организовывает забастовки рабочих, чтобы требовать права на повышение заработной платы. Он также собирает деньги на революционные дела и начинает налаживать контакты с большими революционными группами", - продолжает эксперт.

В начале 1900-х годов Сталин столкнулся с меньшевиками, крупнейшей революционной группой на Кавказе. Тогда он привязался к ленинизму. Ленин возглавил большевиков, которые стремились к немедленной революции силами преданных революционеров. Во время становления большевистской партии будущий диктатор был важным источником финансирования.

Сталин стал важным источником финансирования ранней большевистской партии.

"Похоже, Сталин имел талант быть организатором преступлений с самого начала. Сталин немного похож на Робин Гуда. Хотя Сталин не был талантливым оратором, он имел прекрасные межличностные отношения и умение манипуляции, что является важным навыком в жестокой преступной компании. Сталин был бы идеальным главой мафиозной семьи. У него была харизма, лидерство, невероятный интеллект, организационное ноу-хау", - рассказывает де Орельяна.

По его словам, Сталин также держал рядом с собой головорезов, некоторые из которых боялись Сталина, предвещая сеть террора его более позднего режима.

"Если ленинизм имел целью немедленную революцию, Сталин был идеальным человеком, чтобы ее осуществить", - говорит историк.

Он рассказывает, что в 1907 году Сталин участвовал в вооруженном ограблении банковского дилижанса на Ереванской площади в Тбилиси. Но среди других большевиков он был аутсайдером.

"Во-первых, он не был представителем среднего класса, состоятельным и образованным, как большинство других. ... У него был акцент. Он не был русским, не владел французским и немецким. Он не имел международного мировоззрения. Но он доказал свою ценность", - резюмирует исследователь.

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