Расследованием таких случаев занимается почти исключительно ФСБ, при этом конкретные обвинения и доказательства не всегда раскрываются.

Случаи государственной измены в России в последние 30 лет были достаточно редки. Но после вторжения в Украину в 2022 году их масштабы резко возросли вместе с судебными преследованиями за шпионаж. Как пишет AP, это позволяет сравнить эту ситуацию с показательными процессами при Иосифе Сталине в 1930-х годах.

"Расследованием таких случаев занимается почти исключительно Федеральная служба безопасности (ФСБ), при этом конкретные обвинения и доказательства не всегда раскрываются. Обвиняемых часто содержат в строгой изоляции в пресловутой московской тюрьме "Лефортово", судят за закрытыми дверями и почти всегда приговаривают к длительным срокам тюремного заключения" - пишет издание.

Правозащитная группа "Первый департамент", которая специализируется на таких преследованиях и получила свое название от подразделения службы безопасности, насчитала более 100 известных случаев государственной измены в 2023 году, сообщил Associated Press адвокат Евгений Смирнов. Он добавил, что, вероятно, есть еще 100, о которых никто не знает. Чем дольше продолжается война, "тем больше предателей" власти хотят поймать, сказал Смирнов.

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За что россиян обвиняют в госизмене

Число случаев государственной измены начало расти после 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым у Украины, и впервые со времен холодной войны поссорилась с Западом.

При этом, как пишет AP, двумя годами ранее юридическое определение государственной измены было расширено и теперь включает оказание расплывчато определяемой "помощи" иностранным странам или организациям, что фактически подвергает судебному преследованию любого, кто контактирует с иностранцами.

По словам Смирнова, таких арестов - также и среди российских ученых - стало больше после 2018 года, когда Путин в своем ежегодном обращении к нации рекламировал новое и уникальное гиперзвуковое оружие, которое Россия разрабатывает. По его мнению, это был способ спецслужб показать Кремлю, что российские научные достижения, особенно те, которые используются для разработки оружия, настолько ценны, что "за ними гонятся все иностранные спецслужбы в мире".

Как пишет AP, россиян обвиняют в государственной измене – или менее серьезных обвинениях в "подготовке к измене" – за такие действия, как пожертвование денег украинским благотворительным организациям или группам, воюющим на стороне Украины, поджоги военкоматов в России и даже частные телефонные разговоры с друзьями в Украине по поводу переезда туда.

Мотив властей

По мнению экспертов, несколько факторов мотивируют власти возбуждать новые дела о государственной измене.

Во-первых, это дает четкий сигнал о том, что неписаные правила изменились и что ученые больше не должны проводить конференции за рубежом или работать с зарубежными коллегами, говорит Андрей Солдатов, журналист-расследователь и эксперт по службам безопасности.

По его словам, также легче заставить вышестоящие органы выделить ресурсы на дело о государственной измене, например, на слежку или прослушивание телефонных разговоров.

По словам Смирнова, всплеск судебных преследований произошел после того, как в 2022 году ФСБ разрешила своим региональным отделениям преследовать определенные виды государственной измены, а чиновники этих подразделений стремились заслужить расположение своего начальства, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Кроме того, по словам Солдатова, это искренняя и широко распространенная вера ФСБ в "хрупкость режима" во время политических потрясений — либо в результате массовых протестов, как в 2011–2012 годах, либо сейчас, во время войны с Украиной.

"Они искренне верят, что он может сломаться", — сказал он.

ФСБ вербует сотрудников среди призывников

Как сообщал УНИАН, Федеральная служба безопасности России получила право проверять все документы российских новобранцев и отбирать для себя лучших рекрутов.

Раньше мобилизованные могли попасть на службу только через подразделения пограничной службы и связи, контролируемые ФСБ. Новый закон позволит шпионам отбирать лучших призывников для выполнения целого ряда задач, включая военную разведку на Украине.

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