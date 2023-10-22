К украинцам пришло первое резкое похолодание: и хотя иногда мы еще видим проблески солнышка и "теплой" осени, некоторые из нас уже могут ощутить последствия осеннего межсезонья в виде заложенного носа, боли в горле и - одно из самых неприятных - воспаления легких и кашля.
Чтобы справиться с простудой, помимо приема лекарств и советов врача, стоит хорошо греться и попытаться помочь своим легким быстрее избавиться от слизи горячим чаем. Портал Real Simple опубликовал список "целебных" комбинаций, которые могут помочь вашему организму. Мы отобрали 9 из них, которые отличаются эффективностью и доступностью с точки зрения главных ингредиентов.
9 целебных чаев, которые спасут от сильного кашля
- Чай на основе сладкого корня. Сладкий корень или "лакрица" - очень распространенная трава в арсенале азиатских медиков, которая обладает антимикробными свойствами. Традиционная китайская медицина веками заваривала чай на его основе для лечения кашля. Высокая концентрация слизи растения, которая есть в корне солодки, может помочь успокоить сухой кашель и снять воспаление горла.
- Традиционный зеленый чай. Этот классический вариант чая способен уменьшить симптомы хрипоты. Он является разумным выбором, если вы хотите избавиться от последствий воспаления легких, которые проявляются кашлем. Также зеленый чай способен уменьшить частоту кашля у пациентов, перенесших операцию на сердце.
- Чай с добавлением ромашки. Этот цветок известен в медицине своим эффектом "успокоения", который может оказать на организм. Однако чай с ромашкой советуют пить не только тогда, когда есть потребность расслабиться. Соединения, которые содержит ромашка, способны помочь вашему организму бороться с инфекционно-воспаленными процессами. Поэтому стоит пить чай на основе ромашки, если вы лечитесь от кашля.
- Бузиновый чай. Возможно, этот ингредиент уже знаком вам, ведь бузина входит в состав многих сиропов, которые врачи рекомендуют употреблять от кашля. Чай на бузине не уступает эффективностью, когда речь идет о борьбе с респираторными заболеваниями, поэтому не буди лишними пропить это "зелье", если у вас есть кашель.
- Чай на коровяке. Коровяк - цветочное растение, обладающее свойствами, похожими по своему эффекту на сладкий корень. В коровяке также концентрируется высокое содержание слизи, помогающее справиться с воспалением легких. Медики говорят, что коровяк - одна из лучших трав для здоровья легких, поэтому чай на такой основе можно пить даже для профилактики от заболеваний.
- Горячий имбирный чай. Это чай на основе доступного ингредиента, который можно купить во многих супермаркетах Украины. Имбирь - популярный вариант для борьбы с болезнями: некоторые его употребляют вместо леденцов, другие варят из него варенье. Но чай с имбирем - золотая середина, об эффективности которой трудно спорить. Медики говорят, что такое "зелье" особенно пригодится, если вы не можете выкашлять мокроту. Имбирь помогает разжижать слизь в легких.
- Чай с алтеем. Напиток, заваренный на корене проскурняка или алтея, превосходное травяное средство для лечения симптомов кашля. Особенно эффективно пить такой чай при наличии раздражения горла и при сухом кашле. Также трава оказывает успокаивающий эффект на воспаленные участка ткани организма.
- Чай на перечной мяте. Это еще одна классика и один из лучших вариантов, если вы подозреваете, что у вас есть инфекция носовых пазух горла. Такой чай способен облегчить симптомы простуды, за которые мы часто потом вынуждены расплачиваться затяжными проявлениями кашля.
- Разнообразие чая с медом. Здесь главным компонентом рецепта является мед. Вы можете комбинировать этот "целебный" подсластитель с любыми вариантами чая, и тем самым уменьшить продолжительность кашля. Об этом свидетельствует исследование 2018 года, проведенное среди детей. Поэтому смело добавляйте мед в чай, а лучше, если вы соедините полезные травы из предыдущих рецептов вместе с медом.
Подчеркиваем, при затяжном кашле и сильной простуде следует срочно обращаться к своему врачу и, прежде всего, пить те медицинские препараты, которые посоветует вам специалист. Однако эти небольшие советы о чае способны облегчить ваше лечение и сделать его "вкуснее" и "быстрее".
В чем заключается магия чая с молоком
Раньше мы разбирались, в чем заключается магия чая с молоком - традиционного напитка, который так чтят англичане. На территории Великобритании такой чай пьют ежедневно и в больших количествах. Этому есть 2 объяснения - реалистичное, которое связывают с плохим качеством чая в древности, и романтическое - эта версия связана с китайским фарфором. Детали, почему чай с молоком любят в Англии, читай здесь.