Рецепты чаев, которые помогут избавиться от слизи в ваших легких.

К украинцам пришло первое резкое похолодание: и хотя иногда мы еще видим проблески солнышка и "теплой" осени, некоторые из нас уже могут ощутить последствия осеннего межсезонья в виде заложенного носа, боли в горле и - одно из самых неприятных - воспаления легких и кашля.

Чтобы справиться с простудой, помимо приема лекарств и советов врача, стоит хорошо греться и попытаться помочь своим легким быстрее избавиться от слизи горячим чаем. Портал Real Simple опубликовал список "целебных" комбинаций, которые могут помочь вашему организму. Мы отобрали 9 из них, которые отличаются эффективностью и доступностью с точки зрения главных ингредиентов.

9 целебных чаев, которые спасут от сильного кашля

Чай на основе сладкого корня . Сладкий корень или "лакрица" - очень распространенная трава в арсенале азиатских медиков, которая обладает антимикробными свойствами. Традиционная китайская медицина веками заваривала чай на его основе для лечения кашля. Высокая концентрация слизи растения, которая есть в корне солодки, может помочь успокоить сухой кашель и снять воспаление горла.

. Сладкий корень или "лакрица" - очень распространенная трава в арсенале азиатских медиков, которая обладает антимикробными свойствами. Традиционная китайская медицина веками заваривала чай на его основе для лечения кашля. Высокая концентрация слизи растения, которая есть в корне солодки, может помочь успокоить сухой кашель и снять воспаление горла. Традиционный зеленый чай . Этот классический вариант чая способен уменьшить симптомы хрипоты. Он является разумным выбором, если вы хотите избавиться от последствий воспаления легких, которые проявляются кашлем. Также зеленый чай способен уменьшить частоту кашля у пациентов, перенесших операцию на сердце.

. Этот классический вариант чая способен уменьшить симптомы хрипоты. Он является разумным выбором, если вы хотите избавиться от последствий воспаления легких, которые проявляются кашлем. Также зеленый чай способен уменьшить частоту кашля у пациентов, перенесших операцию на сердце. Чай с добавлением ромашки . Этот цветок известен в медицине своим эффектом "успокоения", который может оказать на организм. Однако чай с ромашкой советуют пить не только тогда, когда есть потребность расслабиться. Соединения, которые содержит ромашка, способны помочь вашему организму бороться с инфекционно-воспаленными процессами. Поэтому стоит пить чай на основе ромашки, если вы лечитесь от кашля.

. Этот цветок известен в медицине своим эффектом "успокоения", который может оказать на организм. Однако чай с ромашкой советуют пить не только тогда, когда есть потребность расслабиться. Соединения, которые содержит ромашка, способны помочь вашему организму бороться с инфекционно-воспаленными процессами. Поэтому стоит пить чай на основе ромашки, если вы лечитесь от кашля. Бузиновый чай . Возможно, этот ингредиент уже знаком вам, ведь бузина входит в состав многих сиропов, которые врачи рекомендуют употреблять от кашля. Чай на бузине не уступает эффективностью, когда речь идет о борьбе с респираторными заболеваниями, поэтому не буди лишними пропить это "зелье", если у вас есть кашель.

. Возможно, этот ингредиент уже знаком вам, ведь бузина входит в состав многих сиропов, которые врачи рекомендуют употреблять от кашля. Чай на бузине не уступает эффективностью, когда речь идет о борьбе с респираторными заболеваниями, поэтому не буди лишними пропить это "зелье", если у вас есть кашель. Чай на коровяке . Коровяк - цветочное растение, обладающее свойствами, похожими по своему эффекту на сладкий корень. В коровяке также концентрируется высокое содержание слизи, помогающее справиться с воспалением легких. Медики говорят, что коровяк - одна из лучших трав для здоровья легких, поэтому чай на такой основе можно пить даже для профилактики от заболеваний.

. Коровяк - цветочное растение, обладающее свойствами, похожими по своему эффекту на сладкий корень. В коровяке также концентрируется высокое содержание слизи, помогающее справиться с воспалением легких. Медики говорят, что коровяк - одна из лучших трав для здоровья легких, поэтому чай на такой основе можно пить даже для профилактики от заболеваний. Горячий имбирный чай . Это чай на основе доступного ингредиента, который можно купить во многих супермаркетах Украины. Имбирь - популярный вариант для борьбы с болезнями: некоторые его употребляют вместо леденцов, другие варят из него варенье. Но чай с имбирем - золотая середина, об эффективности которой трудно спорить. Медики говорят, что такое "зелье" особенно пригодится, если вы не можете выкашлять мокроту. Имбирь помогает разжижать слизь в легких.

. Это чай на основе доступного ингредиента, который можно купить во многих супермаркетах Украины. Имбирь - популярный вариант для борьбы с болезнями: некоторые его употребляют вместо леденцов, другие варят из него варенье. Но чай с имбирем - золотая середина, об эффективности которой трудно спорить. Медики говорят, что такое "зелье" особенно пригодится, если вы не можете выкашлять мокроту. Имбирь помогает разжижать слизь в легких. Чай с алтеем . Напиток, заваренный на корене проскурняка или алтея, превосходное травяное средство для лечения симптомов кашля. Особенно эффективно пить такой чай при наличии раздражения горла и при сухом кашле. Также трава оказывает успокаивающий эффект на воспаленные участка ткани организма.

. Напиток, заваренный на корене проскурняка или алтея, превосходное травяное средство для лечения симптомов кашля. Особенно эффективно пить такой чай при наличии раздражения горла и при сухом кашле. Также трава оказывает успокаивающий эффект на воспаленные участка ткани организма. Чай на перечной мяте . Это еще одна классика и один из лучших вариантов, если вы подозреваете, что у вас есть инфекция носовых пазух горла. Такой чай способен облегчить симптомы простуды, за которые мы часто потом вынуждены расплачиваться затяжными проявлениями кашля.

. Это еще одна классика и один из лучших вариантов, если вы подозреваете, что у вас есть инфекция носовых пазух горла. Такой чай способен облегчить симптомы простуды, за которые мы часто потом вынуждены расплачиваться затяжными проявлениями кашля. Разнообразие чая с медом . Здесь главным компонентом рецепта является мед. Вы можете комбинировать этот "целебный" подсластитель с любыми вариантами чая, и тем самым уменьшить продолжительность кашля. Об этом свидетельствует исследование 2018 года, проведенное среди детей. Поэтому смело добавляйте мед в чай, а лучше, если вы соедините полезные травы из предыдущих рецептов вместе с медом.

Подчеркиваем, при затяжном кашле и сильной простуде следует срочно обращаться к своему врачу и, прежде всего, пить те медицинские препараты, которые посоветует вам специалист. Однако эти небольшие советы о чае способны облегчить ваше лечение и сделать его "вкуснее" и "быстрее".

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В чем заключается магия чая с молоком

Раньше мы разбирались, в чем заключается магия чая с молоком - традиционного напитка, который так чтят англичане. На территории Великобритании такой чай пьют ежедневно и в больших количествах. Этому есть 2 объяснения - реалистичное, которое связывают с плохим качеством чая в древности, и романтическое - эта версия связана с китайским фарфором. Детали, почему чай с молоком любят в Англии, читай здесь.

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