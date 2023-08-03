Этот инцидент в Боливии – не первый.

В Боливии ребенок едва не умер, позволив членистоногому укусить себя ради того, чтобы стать супергероем, пишут EFE и bolivia.com.

8-летний мальчик в городе Оруро нашел под камнем паука – черную вдову – и позволил ему себя укусить. Как он сам в конце концов объяснил – верил, что сможет стать Человеком-пауком, поскольку история происхождения культового супергероя рассказывает, что подросток Питер Паркер получил свои сверхчеловеческие способности именно после того, как его укусил радиоактивный паук.

"Ребенок, не учитывая рисков, поднял его и положил на тыльную сторону ладони, паукообразный сделал укус", – рассказал Эрнесто Васкес из службы здравоохранения города Оруро, где произошел инцидент.

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После укуса паука мальчик поймал паука в стакан и пошел домой. Но примерно через три часа он начал чувствовать себя плохо, появились боли в теле и интенсивное сокращение мышц.

Чем опасны пауки черные вдовы

Черная вдова (Latrodectus) — род ядовитых пауков подсемейства Latrodectinae. Они имеют темный цвет и красноватые пятна в форме песочных часов на нижней стороне живота.

Эти пауки Latrodectus встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Яд этих пауков содержит нейротоксин, известный как альфа-латротоксин. Он влияет на нервную систему и может вызывать такие симптомы, как боль, покраснение и отек вокруг места укуса, спазмы в животе, тошнота и рвота, дрожь и потливость. В очень редких случаях укусы приводили к смерти – из-за серьезного нарушения нервных сигналов в организме.

Дети подвергаются опасности в попытках стать Человеком-пауком

Этот инцидент в Боливии не первый. В 2020 году в сельской местности Чаянта трое детей (8. 10, 12 лет) спровоцировали паука – черную вдову – укусить их, с той же целью. Тогда врачи успели оперативно оказать детям помощь.

Медики отмечают, что родители должны обучать детей, особенно младше 11 лет, что это очень рискованно и может иметь очень печальные последствия, особенно – если немедленно не обратиться к врачам.

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