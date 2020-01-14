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Во Франции "человек-паук" забрался на 187-метровый небоскреб (видео)

09:31, 14 января 2020
Мир
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Во Франции "человек-паук" покорил 187-метровую башню за 52 минуты / Фото: скриншот

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Чтобы поддержать людей, протестующих против пенсионной реформы, он покорил 187-метровую башню компании Total, сообщает Фраза.юа.

На это у него ушло 52 минуты. Полиция задержала его на крыше небоскреба.

Сам активист заявил: «Люди и так проводят на работе, зачастую нелюбимой, по сорок лет. Хочется продолжать жить достойно. Пора прекратить требовать от людей работать больше, чтоб получать меньше».

Протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции с прошлого декабря. В прошлые же выходные премьер-министр страны Эдуар Филипп сообщил профсоюзам, что власть «временно отказывается от положения, согласно которому полную пенсию можно было получить лишь при достижении 64 лет вместо 62».

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