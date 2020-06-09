В Днепре мужчина бегал голышом и катался по земле (видео)
17:56, 09 июня 2020Курьёзы
211 0
Скорее всего, мужчина находился под действием наркотиков.
Голый мужчина катался по земле и попал на видео / Скриншот
В Днепре на видео попал мужчина, который голышом катался по земле.
Читайте такжеВ Днепропетровской области мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке (видео)
Чп произошло на Слобожанском проспекте в районе исполкома. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр сейчас".
Как сообщается, мужчина в неадекватном состоянии бегал голышом по улице, кричал и катался по земле. Предположительно, он находился под действием наркотиков.
Напомним, ранее сенатор из Мексики случайно оголила грудь в Zoom-конференции.
В Днепре мужчина голышом катался по земле
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter