В Днепре мужчина бегал голышом и катался по земле (видео)

Скорее всего, мужчина находился под действием наркотиков.

В Днепре на видео попал мужчина, который голышом катался по земле.

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Чп произошло на Слобожанском проспекте в районе исполкома. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр сейчас".

Как сообщается, мужчина в неадекватном состоянии бегал голышом по улице, кричал и катался по земле. Предположительно, он находился под действием наркотиков.

Напомним, ранее сенатор из Мексики случайно оголила грудь в Zoom-конференции.

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