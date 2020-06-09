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В Днепре мужчина бегал голышом и катался по земле (видео)

17:56, 09 июня 2020
Курьёзы
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Голый мужчина катался по земле и попал на видео / Скриншот

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Чп произошло на Слобожанском проспекте в районе исполкома. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр сейчас".

Как сообщается, мужчина в неадекватном состоянии бегал голышом по улице, кричал и катался по земле. Предположительно, он находился под действием наркотиков.

Напомним, ранее сенатор из Мексики случайно оголила грудь в Zoom-конференции.

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