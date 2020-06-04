Сенатор из Мексики случайно оголила грудь в Zoom-конференции (фото)

66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена призвала не стыдить женщин за обнажение перед людьми онлайн.

Сенатор из Мексики после правительственной Zoom-конференции забыла выключить камеру и оголила грудь.

Об этом сообщает NYP.

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66-летняя Марта Люсия Мичер Камарена позже призналась всем присутствующим на онлайн-конференции, включая представителей СМИ, что, пусть и случайно, но нарушила правила поведения. При этом Мичер призвала не стыдить женщин за обнажение перед людьми онлайн.

«Я не чувствую стыда перед тем, что оголила часть своего тела. Я женщина в возрасте 66 лет, вскормившая четырех детей, трое из которых сегодня профессионалы и уважаемые люди, и я чувствую гордость за свое тело», - написала сенатор в Twitter.

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