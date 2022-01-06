Пальмовый вор - одно из самых крупных наземных членистоногих. Его клешни способны дробить кости.

В Австралии "краб-монстр" заполз на поле для гольфа и сломал клюшку во время игры.

Компания игроков на острове Рождества столкнулась с так называемым "кокосовым крабом" или пальмовым вором - одним из видов раков. Видео с членистоногим появилось на Reddit, пишет Mail Online.

По словам автора видео, местного жителя Пола Бунера, крупное ракообразное забралось на сумку с клюшками, пока компания играла.

На кадрах видно, как один из игроков пытается вытащить животное, однако то лишь вцепляется в клюшки и в итоге просто перекусывает клешнями одну из них.

Позже Бунер рассказал СМИ, что снял это видео еще в октябре 2020 года и был удивлен, когда увидел, что оно вирусится в соцсетях в 2022-м. Пользователи сети тем времени были шокированы происходящим в ролике.

Что известно о гигантских крабах

Пальмовые воры, которых часто принимают за огромных крабов, на самом деле относятся к надсемейству раков-отшельников. Это одно из самых крупных наземных членистоногих: длина тела может достигать 40 см, а масса - 4 кг. Клешни передней пары ходильных ног способны дробить небольшие кости.

Читайте такжеВ Азовском море размножается хищник опаснее медузы: ученые предупреждают об угрозеВзрослые особи живут на суше, всеядны. В 2016 году даже был отмечен случай охоты на птицу, когда пальмовый вор забрался на дерево и атаковал красноногую олушу.

Распространены в тропиках на островах Индийского и западной части Тихого океанов. Их мясо употребляют в пищу.

Ранее УНИАН писал, как на австралийском острове Рождества из-за миграции красных крабов перекрыли дороги.

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